Turizm cenneti Kemer alev alev yanıyor (3)

VALİ YAZICI: RÜZGAR YANGININ BATI İSTİKAMETİNDE İLERLEMESİNİ SAĞLIYOR

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Vali Yazıcı, "15 itfaiyemiz ve 13 iş makinesi ile yangın müdahale ediliyor. 22 iş makinemiz de gelmek üzere. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan 200´e yakın personelimiz iş makineleri, itfaiye ve diğer araçlarla yangına müdahale etmeye çalışıyor. Yangın batı istikametinde ilerliyor ve rüzgar ne yazık ki yangının batı istikametinde ilerlemesini sağlıyor. Şu an için herhangi bir konut ya da iş yeri veya bir canlıya bir zarar söz konusu değil. Yangının geçtiği bölgede sık orman olduğu için orman alanının içine, yangının içine giremiyoruz, uzaktan müdahale etmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz mevkide de dozerlerimiz, iş makinelerimiz yangının önünü çevirmek adına çalışıyor. Kuzdere mahallemize gelmemesi adına gayret ediyoruz. Yapacağımız çalışmayla yangının yönünü değiştirmeye çalışacağız" diye konuştu.

'SIK ORMAN NEDENİYLE YANGINA DİREKT MÜDAHALEDE ZORLANIYORUZ'

Vali Yazıcı, çevre 10 ilden takviye olarak arazözler, itfaiye ekipleri ve tankerlerin yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yine çevre illerden 20 iş makinemiz yolda, birkaç saat içerisinde burada olacaklar. Ama sıkıntımız sık orman, ormanın içine giremiyoruz. Dolayısıyla yangına direkt yakınından müdahale etmekte zorlanıyoruz. Birkaç saat içinde iş makinemiz, itfaiye ve arazöz sayılarımız 3 katına çıkacak. Sabah 05.30 itibarıyla 6 helikopterimiz ve 4 uçağımız kalkacak. Sayın İçişleri Bakanımızla da az önce görüştüm. Çevre illerden Orman Genel Müdürlüğüne ait diğer uçaklar ve helikopterler gelecek ama ilk olarak elimizdeki 6 helikopter ve 4 uçağımız sabah 05.30 itibarıyla kalkacak. Çevre illerden gelecek uçak ve helikopter sayısı henüz belli değil. Her taraftan teyakkuza geçildi."

'HASTANE VE 10 EV TAHLİYE EDİLDİ, 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ'

Şu anda bölgede 10 civarında hanenin tahliye edildiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Onlara tedbir amaçlı talimat verildi, jandarmamız görüştü bir risk söz konusu. Devlet hastanemizde 15 hastamız vardı. Hastalarımızın 13'ü kendi durumları iyi olduğu için evlerine gitti, 2 hastamızı diğer hastanelere sevk ettik. Dumanla ilgili şikayeti olan 6 kişi hastanede şu anda. Hastanemiz açık, acilimiz açık, ormanda çalışan arkadaşlarımızın herhangi bir ihtiyacı olması söz konusu olduğunda Kemer Devlet Hastanemiz hizmet verecek. İhtiyaç olması halinde tabii ki merkezdeki hastanemiz ve buradaki özel hastanelerimiz de ihtiyaca cevap verecek" diye konuştu.

ALEVLER 40 KİLOMETREDEN GÖZÜKÜYOR

Diğer yandan Kemer ilçesinde yanan alanda yükselen alevler, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki kent merkezindeki falezler üzerinden de gözlendi. Meteorolojinin verilerine göre yangın bölgesinde rüzgarın saatteki hızının 10 kilometre dolayında olduğu, nem oranının ise yüzde 25 olarak ölçüldüğü belirlendi. Antalya İl Sağlık Müdürü Oğuz Karahan da bölgeye giderek, çalışmaları koordine etti.

BAŞKAN TOPALOĞLU: KARADAN ULAŞIMDA SIKINTI YAŞANIYOR

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Değirmendere Mahallesi'nde başlayan yangının ormanlık alanda ilerlediğini söyledi. Gece görev yapabilecek uçakların olmaması nedeniyle havadan müdahale yapılamadığını belirten Başkan Topaloğlu, "Orman Bölge Müdürlüğü'nün, belediyenin tüm araçları burada, TOMA'lar da geliyor ancak bölgeye karadan ulaşımda sıkıntı yaşanıyor. Yol olmadığı için araçlar ormanlık alana giremiyor" diye konuştu.

KAŞ'TA SAZLIK ALANDA YANGIN

Öte yandan Antalya'da bir başka yangın da akşam saatlerinde Kaş ilçesi Göl mevkisindeki sazlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlere Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından müdahale müdahale ediyor. Sazlık alanın bataklık olması nedeniyle müdahanin güçlükle sürdürüldüğü yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. (DHA)Tolga YILDIRIMSemih ERSÖZLERAdem AKALANAlparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Tolga YILDIRIMSemih ERSÖZLERAdem AKALANAlparslan ÇINAR

2023-07-25 02:14:17