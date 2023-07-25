Turizm cenneti Kemer alev alev yanıyor (4)
KEMER'DEKİ YANGINA 75 ARAÇ İLE MÜDAHALE
Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kemer'deki orman yangınına 37 arazöz, 12 su ikmal, 11 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 11 eskavator ile müdahale edildiği kaydedildi.
Diğer yandan Manavgat ilçesinin Taşağıl mahallesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını ise söndürüldü. Yangına 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Tolga YILDIRIMSemih ERSÖZLERAdem AKALANAlparslan ÇINAR
2023-07-25 02:26:55