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        Turizm cenneti Kemer alev alev yanıyor (4)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 02:27
        Turizm cenneti Kemer alev alev yanıyor (4)

        KEMER'DEKİ YANGINA 75 ARAÇ İLE MÜDAHALE

        Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kemer'deki orman yangınına 37 arazöz, 12 su ikmal, 11 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 11 eskavator ile müdahale edildiği kaydedildi.

        Diğer yandan Manavgat ilçesinin Taşağıl mahallesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını ise söndürüldü. Yangına 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Tolga YILDIRIMSemih ERSÖZLERAdem AKALANAlparslan ÇINAR

        2023-07-25 02:26:55

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