TURİZM CENNETİ KEMER ALEV ALEV YANIYOR (4)

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KEMER'DEKİ YANGINA 75 ARAÇ İLE MÜDAHALETolga YILDIRIMSemih ERSÖZLERAdem AKALANAlparslan ÇINAR/ Antalya / Kemer, (DHA) Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kemer'deki orman yangınına 37 arazöz, 12 su ikmal, 11 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 11 eskavator ile müdahale edildiği kaydedildi.
Diğer yandan Manavgat ilçesinin Taşağıl mahallesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını ise söndürüldü. Yangına 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildiği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yangına müdahale eden helikopterden görüntü
-Vatandaşlardan cep telefonu görüntüleri
-Yangına müdahaleden cep telefonu görüntüleri
-Müdahale eden orman çalışanlarından görüntüler
-Yangından detay görüntüler
-Vatandaş röportajı
DHA-Gündem Türkiye-Antalya
2023-07-25 02:42:05