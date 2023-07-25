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        Turizm cenneti Kemer alev alev yanıyor (5)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 03:20
        Turizm cenneti Kemer alev alev yanıyor (5)

        MAHALLEDE YANGIN NOBETİ

        Göynük turizm merkezindeki yangında Yenimahalle'de alevlerin yaklaşık 700 metre yaklaştığı Dedeevler mevkisindeki konutlarda oturanlar yangının ilk dakikalarında korku dolu anlar yaşadı. Alevlerin yaklaştığını gören mahalle sakinleri ekiplerin söndürme çalışmasını endişe içerisinde takip etti. Oturdukları evlerin yakınındaki tepede alevlerin rüzgarla yön değiştirmesi ile evleri yangında zarar görmekten kurtulan mahalle sakinleri rahat nefes aldı. Bölgedeki 10 evde oturanlara tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı. Mahalle sakinlerinden bazıları evlerinin önünde nöbet tutmaya başladı. Alevleri uzaktan izleyen ve söndürme çalışmalarına katılanlara yardımcı olan bölge halkı, çatılara çıkarak yangını takip ediyor. Bazıları da market veya kalabalık durabilecekleri alanda çalışmaları izliyor. 

        Yangını ilk duyduklarında eve geldiklerini anlatan Eylül Canlı, "Alevler çok yakında görünüyordu. Bizim mahallede duman kokusu vardı. Tepeyi alevler kaplamıştı. İtfaiye araçları geldi. Söndürme çalışmaları başladı. Herkes çok korkuyordu. Evimizin iki tarafında benzin istasyonu var. Yangın mahalleye gelse tehlikeli olurdu. Herkes birbirine destek oluyor. Herkes birbirini sakinleştirmeye çalışıyor. Yangının bir an önce söndürülmesini istiyoruz" dedi.

        Evlerinin önünde eşi ile oturarak yangın söndürme çalışmalarını izleyen Ramazan Karpi, "Yangını görünce korktuk. Dışarı çıktım, karşı tarafımızdaki tepede alevleri görünce panikledik. Çatıya çıktık. Söndürme çalışmaları başlayınca rahatladık. Şimdi bekliyoruz. İtfaiye ekipleri bizi uyardı, 'Herhangi bir olumsuzlukta çıkın' dediler. Bekliyoruz, uyuyamıyoruz. İçimiz yanıyor bekliyoruz" diye konuştu. 

        Diğer yandan Kemer'de gece saatlerinde hava sıcaklığı 32,5 derece ölçüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

        2023-07-25 03:19:59

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