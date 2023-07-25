TURİZM CENNETİ KEMER ALEV ALEV YANIYOR (6)

BAKAN YARDIMCILARI YANGIN BÖLGESİNDEMehmet ÇINAR Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki orman yangında alevlerin 60 hektar alanda etkili olduğu belirtildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgeye gelerek yangın koordinasyon merkezinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'den bilgi aldı. Bakan yardımcıları, incelemelerinin ardından açıklamada bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya ve Kemer'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak, yangın açısından riski yüksek bir dönem yaşandığını belirterek, "Nem oranının düşük, hava sıcaklığının yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Gün içerisinde farklı illerimizde yangınlar oldu. Bunların hepsini Orman Genel Müdürlüğümüz ve yardımcı olan devletimizin diğer kurum kuruluşlarıyla beraber kontrol altına aldık. Şu anda Kemer'deki yangınımız devam ediyor. İnşallah bu yangını da sabah gündoğumu itibarıyla havadan yoğun bir müdahaleyle kontrol altına alırız diye temenni ediyoruz" dedi. TURİZM TESİSLERİNDE TEHLİKE YOK, HASTANE VE 10 KONUT TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Turizm bölgesi Kemer'de şu anda turizm tesislerini tehdit eden bir yangının söz konusu olmadığını açıklayan Bakan Yardımcısı Karaloğlu, "Misafirlerimiz tesislerinde huzur içerisinde tatillerini geçirmeye devam ediyorlar. Yangın bölgesine yakın olan Kemer Devlet Hastanesi var. Tedbir olarak sayın valimiz orada tedavi gören hastaları boşalttı. 14 hastamız vardı hastanede bunların 12'si evlerine taburcu edildi, 2 hastamız farklı hastanelere nakledildi. Yine yangın bölgesine yakın 10 konut tedbir olarak boşaltıldı. Şu anda çok ciddi bir risk olmasa da boşaltılmış oldu. Yine bir tüp deposu riskli bir alandı. Valiliğimiz ve AFAD tarafından boşaltıldı" diye konuştu. 'GÜNEŞ DOĞUNCA 22 HELİKOPTER VE 10 UÇAKLA HAVA DESTEĞİ SAĞLANACAK'

Sabah gün ışımaya başladığında havadan yoğun bir müdahale gerçekleştirileceğini söyleyen Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü arazi çok sarp, karadan müdahale çok zor, şu anda arkadaşlar dozerlerle yol açarak ilerlemeye çalışıyorlar. Ama ben bu araziyi çok iyi bilirim, Antalya Valisi olduğum dönemde yürümüşlüğüm de vardır, arazi zor bir bölgedir. Arazinin içine girmek çok kolay değil. Şu anda arkadaşlar müdahalede zorlanıyorlar ama havadan inşallah güneş doğumuyla beraber, yoğun bir hava operasyonuyla 22 helikopter ve 10 uçakla yangını kontrol altına alırız diye temenni ediyorum."SAAT 03.00 İTİBARİYLE 60 HEKTAR YANDI

Son bir haftadır dünyanın değişik ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarıyla yoğun mücadeleyle geçtiğini dile getiren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ise şunları söyledi:

"Başta orman teşkilatımız olmak üzere, diğer kamu kurumları ve belediyelerimiz maalesef bu yangınlarla boğuşuyoruz. Bugün de saat 21.00 civarında Antalya'mızda birincisi Taşağıl, ikincisi KemerGöynük'ün Değirmendere mevkiinde yangın çıktı. Birincisi hemen söndürüldü. 10 dakika içinde iki yangına da müdahale edildi. Buradaki yangına gece saatleri nedeniyle hava araçlarımızla müdahale edilemedi. Arazözler iş makinalarıyla yangının başlamasından itibaren 10 dakika sonra müdahale etti. Şu an itibarıyla arazinin sarp, kayalık olması münasebetiyle karadan müdahalede ciddi zorluklar yaşanıyor. İş makinaları, 50'den fazla arazöz, 300'den fazla yangın söndürmede görev alan tecrübeli iş gücümüzle yangına müdahale edilmektedir. Rüzgarın şiddeti şu anda saatte 10 kilometre civarında. İnşallah sabah ışıklarıyla birlikte hava gücümüz 22 helikopter ve 10 uçakla buradaki yangına müdahale edecek. En kısa sürede yangın kontrol altına alınacaktır. Bu saat itibarıyla takriben 60 hektar alan bu yangından etkilendi. Yerleşim yerlerine şu anda bir tehlike görülmemektedir. Önümüzdeki saatler itibariyle daha detaylı bilgi verilecektir." Görüntü Dökümü:

-İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu açıklama

-Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki açıklama

DHA-Gündem Türkiye-Antalya

2023-07-25 04:45:26