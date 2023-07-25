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        Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 07:47
        Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale

        Mehmet ÇINARTolga YILDIRIMAlparslan ÇINARAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yangına, sabahın ilk ışıklarıyla 10 uçak ve 22 helikopterin katılımıyla havadan müdahale başladı.

        Kemer´e bağlı Değirmendere Mahallesi´nde KemerAntalya karayolu kenarındaki ormanda saat 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda yayıldı. Yerleşim yerleri ve karayolunun yakınındaki yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi. Bölgeye Antalya ve Kumluca´dan da takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevlerin tehdit ettiği çevredeki yerleşim yerleri de tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Ormanın sık ağaçların olduğu bölgesinde çıkan yangına, gece boyunca 50'den fazla arazöz, çok sayıda su tankeri, ilk müdahale araçları ve 300'den fazla yangın söndürme ekibiyle müdahale edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi. 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgeye gelerek yangın koordinasyon merkezinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'den bilgi aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çalışmaları yerinde takip etmek için yangın bölgesine geldi. Bakan Ersoy, İlçe jandarma komutanlığındaki yangın komuta merkezinde inceleme yaptı.

        Günün ağarmasıyla birlikte yangına havadan müdahale başladı. Yangın söndürme çalışmalarında, 10 uçak ile 22 helikopter görev yapıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARTolga YILDIRIMAlparslan ÇINARAdem AKALAN

        2023-07-25 07:46:27

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