8 ülkeden 14 firma, Antalya'da üretim için sıra bekliyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Serbest Bölge'de 8 ülkeden 14 şirket, üretim yapmak için sıraya girdi. Şirketler arasında Rusya ve Ukrayna'da elektronik ve yazılım alanında çalışma yapan ve savaş nedeniyle üretimlerine ara veren firmalar da bulunuyor.

Antalya'nın dünyaya açılan gözü olarak nitelendirilen Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ), kentte yat üretiminin merkezi. Üretilen süper lüks yatlar, ihraç edilerek ülke ekonomisine döviz katkısı sağlarken aynı zamanda kentteki istihdamı da olumlu etkiliyor. Antalya Limanı bitişiğinde yer alan serbest bölge yaklaşık 800 bin metrekarelik alanıyla da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Uluslararası çok sayıda şirkete ev sahipliği yapan serbest bölgede elektronik, yazılım, medikal sektöründe üretim yapan şirketler de bulunuyor.

1 yıldan fazla zamandır süren RusyaUkrayna savaşı nedeniyle bu iki ülkede uluslararası ticaret yapan firmalar, yaşadıkları zorlu dönem nedeniyle rotayı Türkiye'ye çevirdi. Limanı, kent merkezinde olması ve hava şartları nedeniyle kışın dahi üretim yapma imkanı sunan ASBAŞ'a Rus ve Ukraynalı firmalardan büyük ilgi var. İngiltere, Rusya, Ukrayna, Litvanya, Brezilya, Çin, ABD ve İspanya'dan yatırım talebinde bulunan 14 firma sırada bekliyor.

ASBAŞ'ın tam kapasite dolduğunu belirten Genel Müdür Zeki Gürses, bölgede 88 firma olduğunu söyledi. Yabancı sermayeli işletmelerin bölgede üretime başlamasının ardından teknoloji transferine de katkı sağladığını belirten Gürses, "Türkiye'deki 19 serbest bölge yatırım taleplerini karşılayamaz duruma geldi. Bu anlamda sadece Antalya değil, diğer bölgelerden de genişlemek için ciddi talep var. Antalya, diğer serbest bölgelere nazaran biraz daha ön planda. Kendine ait limanı olması, arazi kiraları cazip, yetişmiş eleman konusunda sorun yaşamıyorlar. Elektrik, elektronik ve yazılım alanında çok ciddi talep gelmeye başladı. Gençlerimiz bu firmalarda yeni bilgiler elde ederek daha sonra bu bilgileri başka alanlarda kullanıyor ya da kendileri şirket kuruyor" dedi.

21 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Kadın çalışanların sayısının bölgede ağırlıklı olduğunu ifade eden Gürses, bölgede kadın çalışan oranının yüzde 75'ler seviyesinde olduğunu söyledi. Gürses, kadınların daha çok kablo, elektronik ve medikal firmalarında istihdam edildiğini aktardı. Antalya Serbest Bölgesi'ne 2018 yılından bu yana 21 milyon dolar yatırım yapıldığını belirten Gürses, 5 milyon dolarlık yeni yatırım projesi üzerine çalıştıklarını söyledi. Bölgede 7 binden fazla kişinin istihdam edildiğini de kaydeden ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, yat üretim merkezinin yenilendiğini, 15 milyon dolara shiplift yatırımı yaptıklarını, yat üretim boyutlarının 50 metreden 90 metreye çıktığını sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2023-07-25 09:09:53