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        Alanyaspor, Fidan Aliti ile sözleşme imzaladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 10:58
        Alanyaspor, Fidan Aliti ile sözleşme imzaladı

        Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)Süper Lig ekibi Alanyaspor, stoper Fidan Aliti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende, Kosovalı milli stoper Fidan Aliti kendisini 3 yıllığına turuncu yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Lig hazırlıklarımız sürüyor. Erzurum kampını tamamladık ve takımımız bugün Allah izin verirse Hollanda'ya gidecek. Takımımıza bir takviye daha yaptık. Stoper oyuncu Fidan Aliti ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah Corendon Alanyaspor'umuza katkı sağlayacaktır. Hem kulübümüze hem de Fidan Aliti'ye hayırlı olsun" dedi.

        Alanyaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Fidan Aliti, "Kulübümün hedeflerinin farkındayım. Takımımızın en iyiye gitmesi için ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Türkiye'yi çok seviyorum ve bir akrabam da burada yaşıyor. Türklerin kafa yapılarını bildiğim için her şey daha kolay olacak" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        İmza töreni

        Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları

        Fidan Aliti'nin açıklamaları

        Detaylar

        DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

        2023-07-25 10:57:51

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