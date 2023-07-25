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        Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale (3)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:02
        Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale (3)

        RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZI ARTTI

        Antalya'nın Kemer ilçesinde dün saat 21.00'de başlayan orman yangınının gündüz saatlerinde rüzgarın etkisiyle hızı arttı. Kemer üzerindeki duman yoğunluğu da öğle saatlerinde çoğaldı. Batı yönünde esen rüzgarın etkisi ile ilerleyen ve Arslanbucak Mahallesi'ne yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki yangın nedeniyle şu an için tahliye gerektirecek bir tehlike olmadığı belirtildi. Yangının hızını daha da artırması durumunda mahallede tahliyelerin olabileceği kaydedildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yangının etkili olduğu bölgeyi helikopterle inceledi.

        TURİSTLER ÇALIŞMALARI İZLEDİ

        Hem havadan hem karadan devam eden ekiplerin söndürme çalışmalarını, Kemer'de bulunan yabancı turistler de meraklı gözlerle izliyor. Turistler, konakladıkları otellere giderken gökyüzünü kaplayan dumanı izledi. Antalya-Kemer D400 kara yolunun kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna gelen vatandaşların ise depolarını doldurana kadar dumanı kayıt altına aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALANMehmet ÇINAR

        2023-07-25 14:01:10

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