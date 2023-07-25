Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalyaspor, kadroda düşünülmeyen futbolculardan 2 milyon 850 bin Euro tasarruf sağladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:04
        Antalyaspor, kadroda düşünülmeyen futbolculardan 2 milyon 850 bin Euro tasarruf sağladı

        Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor, 2023-24 sezonu kadro yapılanmasında düşünülmeyen ve yeterli verim alınamayan oyuncularla yollarını ayırmaya devam ediyor. Kulübün, bu çalışmalar neticesinde 2 milyon 850 bin Euro tasarruf sağladığı açıklandı.

        Daha önce kadroda bulunan 8 kiralık oyuncunun kulüplerine dönmesinin ardından sözleşmesi sona eren Fedor Kudriashov ile yollar ayrılmıştı. Yönetim, sözleşmeleri devam eden ve teknik ekibin raporu doğrultusunda verim alınamadığı için kadroda düşünülmeyen oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Bu doğrultuda daha önce Alperen Uysal, Admir Mehmedi ve Shoya Nakajima ile gerçekleşen ayrılıkların ardından son olarak Houssam Eddine Ghacha ile yollar ayrıldı.

        Bodrumspor forması giyecek olan Gökdeniz Bayrakdar'dan kazanılan bonservis bedeli de dahil olmak üzere Luyindama'nın alacağından yapılan önemli derecede indirimin yanı sıra, Alperen, Mehmedi ve Nakajima'nın fesih bedellerinden elde edilen tasarruf, yaklaşık 2 milyon 300 bin Euro'yu buldu. Cezayirli Houssam Ghacha'nın menajeriyle yapılan ve yaklaşık 2 ay süren müzakerelerin ardından kulübe 535 bin Euro'luk daha tasarruf sağlanarak, futbolcunun ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı. Böylelikle kadroda düşünülmeyen oyuncuların fesih bedelleri üzerinden yapılan tasarruf 2 milyon 850 bin Euro'yu buldu. 

        Kadroda düşünülmeyen bazı oyuncularla da görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-07-25 14:03:36

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kazayı gören yardıma koştu, gerçek sonradan ortaya çıktı!
        Kazayı gören yardıma koştu, gerçek sonradan ortaya çıktı!
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?

        Benzer Haberler

        Antalya'da orman yangını nedeniyle evlerinden tahliye edilenler yaşadıkları korkuyu anlattı
        Antalya'da orman yangını nedeniyle evlerinden tahliye edilenler yaşadıkları korkuyu anlattı
        Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale (3)
        Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale (3)
        Antalyaspor, Ghacha ile yollarını ayırdı
        Antalyaspor, Ghacha ile yollarını ayırdı
        Antalya'da alzaymır hastası İngiliz kadın yol kenarında ölü bulundu
        Antalya'da alzaymır hastası İngiliz kadın yol kenarında ölü bulundu
        Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Alanya'da tur otobüsünün çarptığı genç kız öldü
        Alanya'da tur otobüsünün çarptığı genç kız öldü