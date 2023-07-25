Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale (4)

DENİZDE YANGIN SEFERBERLİĞİ

Kemer'de devam eden orman yangınında söndürme çalışmalarında yer alan helikopter ve uçaklar, kısa sürede alevlere müdahale edebilmek için sahile yakın bölgelerden denizden su aldı. İlçe merkezindeki otel, halk plajı, kamp, karavan ve mesire alanlarının yakınında sahilden 100 metre açıkta su dolduran helikopterler, kısa süreli uçuşlarının ardından yanan alanlara boşalttı. Uçaklar da daha açıktan su doldurup, söndürme çalışmalarında yer aldı.

Helikopter ve uçakların deniz üzerindeki seferini plajda güneşlenip, denize girenler de izledi. Alevlerin oluşturduğu duman bulutunu endişeli bakışlarla takip edenler, helikopter ve uçaklar denizde su doldururken cep telefonuyla görüntüledi.

125 HEKTARDA ETKİLİ

Ormanın Beydağları Milli Park alanı içinde olması ve orman içi yol bulunmaması nedeniyle ekiplerin dün geceden beri arazözler için çok zor ve engebeli olan bölgede yol açmaya çalıştığı kaydedildi. Yangının etkili olduğu alanın ise 125 hektarı bulduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-07-25 15:07:42