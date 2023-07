Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale (6)

BAKAN YUMAKLI, KEMER YANGINININ BÜYÜME NEDENİNİ AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kemer ilçesindeki ormanlık alanda dün saat 21.08'de başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere Antalya'ya geldi. Bakan Yumaklı, yangınla ilgili bilgi aldıktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki Yangın Komuta Merkezi'nde, beraberinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ilgili kamu kurumlarının yöneticileriyle yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

5 YANGINDAN 4'Ü KONTROL ALTINDA

Bakan İbrahim Yumaklı, dün 21.08'de başlayan ve halen süren Değirmendere mevkisinde henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Dün bütün gün Manisa Saruhanlı ile uğraşmıştık, orada da çok geniş bir yangın vardı. Bazı küçük de olsa etkilenen yerleşim yerleri olmuştu. Bugün itibarıyla bunun üzerine dün gece Kemer, artı dört tane daha yangın ilave oldu maalesef. Bunlar KahramanmaraşDulkadiroğlu, HatayAntakya, İzmirKemalpaşa ve AntalyaAlanya. Kemer hariç diğerlerinin tamamında kontrol sağlanmış durumda" dedi.

'SPOT ATMA DİYE TARİF EDİLEN, BİR TOP GÜLLESİ GİBİ'

11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 600'e yakın çalışanla birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle yangına müdahalenin söz konusu olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, "Bu topografya biraz zorlu. Bugün öğle saatlerinde 'kontrol altına alındı' haberini vermek üzereyken maalesef yangının özelliği gereği 'spot atma' diye tarif edilen yangının içerisinden çıkan bir parçanın, bir top güllesi gibi düşünün, ormanlık alanın içine düşmesiyle maalesef orada yeni bir yangın başladı. Arkadaşlarımız halen o alanın yayılmaması için gerekli gayreti sarf ediyor" diye konuştu.

'GECE GÖRÜŞ HELİKOPTERLER MÜDAHALEYİ SÜRDÜRECEK'

Dünden itibaren karasal olarak herhangi bir ulaşım imkanı olmayan yangın bölgesine ekiplerin çok büyük gayretle bir bölümüne karadan ulaşabilecek bir metodu buldukları ve uyguladıklarını anlatan Bakan Yumaklı, "Şu anda bir bölümü itibarıyla yangın söndürmenin en önemli unsurlarından olan karasal gücün oraya ulaşmasını sağladılar. Saat 20.00 itibarıyla halihazırda devam eden hava müdahalesi havanın kararmasıyla birlikte hava güçlerinin yere inmesiyle sona erecek. Ancak şu an 5 gece görüş helikopterimiz buraya ulaşmak üzere, gece boyu da gece görüş helikopterlerimiz bu müdahalelerine devam edecekler" dedi.

'SPOT ATMA, BÜTÜN PLANLARI BOZDU'

Yangının bir kamyon tabir ettikleri alan içerisine hapsederek, söndürülmeye çalışıldığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Aslına bakarsanız büyük oranda da bu başarılmıştı ama 'spot atma' diye tabir ettiğimiz o yeniden başlatma işi bütün planlarımızı bozdu. İnşallah arkadaşlarımız gece gündüz devam edecek. Şu an için herhangi bir yerleşim tehdidi yok. Zaten olanlar için de gereken tedbir alınmış ve en azından tedbiren boşaltmışlar. Şu an için herhangi bir yaralımız, can kaybımız ya da benzeri bir nahoş olayımız yok. İnşallah bunu da atlatacağız" diye konuştu.

RÜZGAR BEKLENMİYOR

Yangının biraz uzun sürdüğünü de söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bunun sebebi de yangının en önemli unsurlarından olan çok yüksek hava sıcaklığı, düşük nem şu an için bizim lehimize devam edense rüzgarın olmaması. İlerleyen saatlerde de çok büyük bir rüzgar beklenmiyor meteorolojik olarak. Arkadaşlarımızın çalışmalarını takip edeceğiz. Bu zamana kadarki yangınların tamamında başarımız çok hızlı ve güçlü müdahaleydi. Bu yangına da 9 dakikada müdahale edilmesine rağmen, bu topografyanın kara gücüne izin vermemesi nedeniyle bu kadar uzadı. Mücadele eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Bütün vatandaşlara da duyarlı olmaları, yangınla alakalı herhangi bir tespitte hızlıca en yakın güvenlik güçlerine bildirmeleri çağrısında bulunan Bakan Yumaklı, şu an için 150200 hektar arasında bir ölçüm yapıldığı ve her şey bittikten sonra daha net söyleyebileceklerini dile getirdi.

'ARAZİ TOPOGRAFYASI ÇOK SIKINTILI'

Geceden beri söndürme faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da şunları söyledi:

"Maalesef arazi topografyası çok sıkıntılı, karadan müdahalenin çok zor olduğu bir topografya olduğu için süreç biraz uzuyor. Ama inşallah gece görüşlü helikopterlerin de bu akşam 20.00'den itibaren dahil olmasıyla birlikte gece de kontrollü şekilde süreç devam edecek. En kısa sürede kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapılması için bütün özveriyle çalışılıyor. İnşallah diğer yangınlar ne kadar kısa söndürülürse bu da o kadar kısa sürede söndürülecek." (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-07-25 18:37:58