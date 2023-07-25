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        Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale (7)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 22:43
        Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale (7)

        YANGINA GECE GÖRÜŞ SİSTEMLİ HELİKOPTERLE MÜDAHALE BAŞLADI

        Kemer ilçesinde dün saat 21.08'de çıkan orman yangını 25´inci saatte de devam ediyor. Sabah 07.00´de başlayan havadan müdahaleyle gün boyu 22 helikopter 10 yangın söndürme uçağı yangını söndürmek için mücadele etti. Akşam saatlerine doğru rüzgarın etkisini yitirmesiyle yangın yayılma hızı yavaşlarken havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahalede yeni aşamaya geçildi. Gece görüş sistemine sahip 5 helikopter, havalanarak denizden aldığı suyu yangın bölgesine taşıdı. İlçe merkezini yoğun duman kaplarken yangının ise ormanın zirve noktasında yoğunlaştığı, kızıllık halinde belirginleştiği dikkati çekti. Gece görüş sistemine sahip helikopterlerin gece boyunca uçuş yaparak yangını söndürme çalışmalarına destek vereceği öğrenildi. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Alparslan ÇINAR

        2023-07-25 22:42:22

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