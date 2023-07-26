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        Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale (8)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 01:57
        Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale (8)

        ALEVLERE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

        Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Temmuz Pazartesi saat 21.08´de çıkan orman yangınına sabah saat 07.00'de havadan müdahale de başlarken, gün boyu 22 helikopter ve 10 uçak ile çok sayıda ekip alevleri söndürmek için mücadele etti. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale için gece görüş sistemli 5 helikopter görevlendirildi. Özellikle Kemer ilçe merkezi ile Göynük Mahallesi arasındaki D-400 karayolu civarındaki ormanda yer yer yükselen alevler gözlenirken, helikopterler aralıksız olarak söndürme çalışmalarına devam ediyor. Gece görüş sistemine sahip helikopterlerin gece boyunca uçuş yaparak yangını söndürmek için çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. 

        Öte yandan, gece görüş sistemine sahip helikopterlerin yanı sıra ekipler karadan da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çalışmalara gönüllü vatandaşlar da destek veriyor. (DHA)Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

        2023-07-26 01:56:56

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