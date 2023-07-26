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        Karada, denizde izmarit kirliliği

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 09:56
        Karada, denizde izmarit kirliliği

        Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sıcak havalarda denize girip, serinlemek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu Konyaaltı Sahili'nde söndürüldükten sonra çakıl taşları arasına gizlenen, yere atılan izmaritler, kirliliğe neden oldu. Üniversite öğrencileri gerçekleştirdikleri dalışlarda, çevreye atılan izmaritlerin zamanla denize ulaşmasıyla su altında oluşan kirliliği görüntüledi.

        Yaz aylarında on binlerce yerli ve yabancı turistin güneşlenip, denize girdiği Konyaaltı Sahili'nde yere atılan izmaritlerin yoğunluğu dikkati çekti. Kumsalda söndürülüp, çakıl taşları arasına bırakılan izmaritler, kirliliğe neden oldu. Söndürüldükten sonra çakıl taşıyla üstü kapatılarak gizlenmeye çalışılan, sahilde rastgele atılan izmaritler ile kuru yemiş kabukları çevre kirliliğine yol açtı. Sahildeki izmarit yoğunluğunun benzeri deniz dibinde de görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Topluluğu öğrencileri gerçekleştirdikleri dalışlarda deniz dibindeki izmarit kirliliğini görüntüledi. Dipte sığ alanlarda biriken izmarit yoğunluğu, öğrencileri şaşırttı.

        'PAMUK YIĞINI GİBİ İZMARİT YIĞINLARI GÖRÜYORUZ'

        AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Sahiller kalabalık. Aileler oturuyor, denize girip, plajda sohbet ediyorlar. Yanlarında getirdikleri plastik ambalajlı yiyecek, meşrubatların atıklarını sahile bırakıyorlar. Çekirdek, midye kabuğu, izmarit, meşrubat kapakları sahilde bırakılıyor. Bunlar zamanla denize ulaşıyor. Islak mendil, plastik bardaklar rüzgarla denize ulaşıyor. Bu atıklar denizde plastik, atık kirliliği oluşturuyor" dedi.

        Sahilde 1 metrekarelik alanda yüzlerce izmaritin görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, "Islak mendil, izmarit, meşrubat kapakları deniz dibinde toplanıyor. Deniz tabanında pamuk yığını gibi izmarit yığınları görüyoruz. İzmaritte nikotinin yanı sıra farklı kimyasallar var. Bunlar deniz suyunda kirlilik oluşturuyor. Denizdeki atıklar görsel kirliliğin yanı sıra mikroplastik atıklar deniz canlıları üzerinde birikim oluşturuyor. Bu balıkları yiyen insanlar üzerinde birikim yapıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

        2023-07-26 09:55:08

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