Kemer'deki orman yangını 3'üncü gününde

Alparslan ÇINARTolga YILDIRIMLevent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 3'üncü gününde devam eden yangına, havadan müdahale sürüyor. İlçede 1 saat içinde hava sıcaklığı 7 derece artarken, nem oranı da düştü.

Göynük Değirmendere Mahallesi'nde 24 Temmuz saat 21.00'de başlayan orman yangını, 3'üncü gününde devam ediyor. Helikopter ve yangın söndürme uçaklarının havadan müdahale ettiği yangın, ormanla vadi arasına sıkıştırıldı. Rüzgarın hızını kestiği ve nem oranının yükseldiği saatlerde daha etkili olan havadan müdahaleye, kara ekipleri de çevrede önlem alarak destek veriyor.

HAVA SICAKLIĞI 1 SAATTE 7 DERECE ARTTI

Yangının 3'üncü gününde havanın aydınlanması ile helikopterler ve yangın söndürme uçakları, sabaha kadar yangına müdahale eden gece görüş sistemine sahip helikopterlerden görevi devraldı. Gece boyunca ilçenin genelinde hakim olan yoğun duman, sabah saatlerinde dağıldı. Gece görüş sistemine sahip 5 helikopter, dün akşam saatlerinde başladıkları mesailerini sabaha kadar sürdürdü. Ekiplerin işini zorlaştıran hava şartlarından biri de sıcaklık oldu. Sabah 08.00'de 28 derece olarak ölçülen sıcaklık, 09.00'da 35 dereceye yükseldi. Nem oranı ise yüzde 26'dan 17'ye düştü. İlçe genelinde hava sıcaklığının bugün 40 dereceyi bulması bekleniyor. Yangında 180 hektar alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Antalya Valiliği´nden yapılan açıklamada, Kemer'de süren orman yangınına ilişkin çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada 10 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz, yaklaşık 600'e yakın orman personeli, AFAD ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının makine ve ekipmanlarıyla yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARTolga YILDIRIMLevent YENİGÜN

2023-07-26 10:21:45