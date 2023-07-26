Kemer'deki orman yangını 3'üncü gününde (2)

YANGININ DUMANI KONYAALTI'NDAN GÖRÜLÜYOR

Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yaklaşık 200 hektarlık alanda etkili olan yangın nedeniyle oluşan dumanlar 40 kilometre uzaklıkta Antalya şehir merkezindeki birçok noktadan görülebiliyor. Beydağları'nın sırtındaki vadiden yükselen dumanlar, tatilcilerin denize girip güneşlendiği Konyaaltı Sahili'nden çıplak gözle izlenebiliyor. Sahile gelen tatilciler ise denize girip güneşleniyor. (DHA)

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-07-26 12:41:49