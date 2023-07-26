Kemer'deki orman yangını 3'üncü gününde (3)

KEMER'DEKİ YANGINI 'SPOT' BÜYÜTTÜ

Kemer'e bağlı Göynük Değirmendere Mahallesi'nde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları 23 helikopter, 9 uçak, 62 arazöz, 1000'e yakın personel ile üçüncü gününde de sürüyor. Pazartesi saat 21.08'de başlayan yangında, salı sabahına kadar 60 hektar orman zarar gördü. Dün rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı ve üçüncü gününde yaklaşık 180 hektar alan yandı. Yangında sıcak hava ve rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. 'Spot atma' olarak adlandırılan yanan parçanın rüzgar etkisiyle ormanın farklı yerine sıçraması, alevlerin büyümesinde etkili oldu.

KÜLÜN RÜZGARLA SAÇILMAMASI İÇİN TEDBİR

Arazi topografyası nedeniyle söndürme çalışmalarında hava araçları etkin rol üstleniyor. Hava araçlarının denizden su alarak alevlere boşalttığı ormanda karada görevli söndürme işçileri de yangının başka alana sıçramaması için mücadele ediyor. Soğutma çalışmalarında 'spot atma'yı engellemek için orman işçileri, su tanklarıyla yanan ağaçlardan kalan yaprakları, yanmayan alanlardaki kuru otları, ağaçlardaki kül parçacıklarına su tutarak rüzgarla uçup başka yerleri yakmasının önüne geçiyor.

BEYDAĞLARI SAHİL MİLLİ PARKI'NDA ALEVLERLE MÜCADELE

Beydağları Sahil Milli Parkı'ndaki ormanda yangının çıkış noktası olan Değermendere Mezarlığı'nın yanındaki alan söndürülmesine rağmen, bazı yerlerinde zaman zaman duman tüttüğü görüldü. Orman işçilerinin bulunduğu alanda sık sık soğutma çalışması gerçekleştiriliyor. Yoğun çam ağaçlarının bulunduğu Beydağları Sahil Milli Parkı'ndaki alevler ve yangının söndürüldüğü bölgelerde küle dönen ağaçlar, görenleri üzdü. Üç gündür aralıksız süren söndürme çalışmalarında orman işçileri, zorluklara rağmen yangını söndürmek için mücadele ediyor. Söndürme çalışmalarında sıcak havadan zorlanan orman işçileri mola zamanlarında arazözün üzerinde oturup, yorgunluk atıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-07-26 13:33:03