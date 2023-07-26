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        Kemer'deki orman yangını 3'üncü gününde (4)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:14
        Kemer'deki orman yangını 3'üncü gününde (4)

        YANGININ ETRAFI ÇEVRİLDİ

        Antalya'nın Kemer ilçesinde devam eden yangına an itibarıyla 10 uçak, 29 helikopter, 80 arazöz ve iş makinesiyle birlikte 654 personelin müdahale ettiği açıklandı. Yangının, şu an için bölgenin batı yamacında bulunan sarp ve kayalık arazide devam ettiği, tüm zorluklara rağmen yoğun çalışmalar sonucu etrafının çevrildiği belirtildi. Şu an için yangının yayılma eğilimi bulunmadığı, yerleşim yerlerini tehdit edici bir durumun da söz konusu olmadığı kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer ANTALYA

        2023-07-26 14:13:19

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