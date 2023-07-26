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        Güneşten korunmak için sığınacak yer aradılar

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 15:48
        Güneşten korunmak için sığınacak yer aradılar

        Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da öğle saatlerinde 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle güneşten korunmak isteyenler, gölgelik alanlara sığındı. Yürüyüş yapanlar ise başlarını güneşten korumak için havlu ve şapka kullandı.

        Türkiye genelinde geçen haftadan beri etkisini gösteren sıcak hava dalgası, turizm kenti Antalya'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Bugün öğle saatlerinde 40 dereceyi aşan sıcaklık nedeniyle kentte yaşayanlar, zaman zaman zor anlar yaşadı. Güneşten korunmak isteyenler ağaç gölgelerini tercih ederken, yürüyüş yapanlar şapka, şemsiye veya havlu ile başlarını korudu. Sıcaktan bunalan bazılarının tercihi de Konyaaltı Sahili oldu. Sahile gelenler serinlemek için sıcaklığı 29 derece olan denize girerken, bazıları ise sahil bandındaki ağaçların altında oturmayı tercih etti. İnsanların yanı sıra sokak hayvanları da sıcaktan etkilendi. Hayvanlar refüjde çalışan fıskiyelerle ve kliması açık iş yerlerinin içerisine girerek serinlemeye çalıştı.

        Meteoroloji verilerine; hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 6 ila 8 derece azalarak mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

        2023-07-26 15:47:14

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