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        Orman yangınlarında hayvanların 'koruyucu melekleri'

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:44
        Orman yangınlarında hayvanların 'koruyucu melekleri'

        Tolga YILDIRIMAlparslan ÇINARLevent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)YANGIN bölgelerinde alevden kurtardıkları hayvanların bakımını yapan Pati Koruyucuları Derneği üyeleri, Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında da can dostlarının yaralarını sarmak için mücadele ediyor. 

        Yaralı hayvanlara yardım eden Pati Koruyucuları Derneği'nin 18 üyesi, Çanakkale, Manisa, Hatay ve Antalya'daki yangın bölgelerinde arama-kurtarma çalışması yaptı. Dernek üyeleri, Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınının 3'üncü gününde alevlerin söndürüldüğü alanda arama kurtarma faaliyeti yürüttü. Söndürülen alanları gezerek yaralı hayvanları bulup, tedavi eden dernek üyeleri, Manisa'da kurtardıkları yavru kedi ve kaplumbağaların da bakımını yapıyor. Tıbbi malzeme ve kafeslerin bulunduğu kliniğe dönüştürülen araçta kurtardıkları hayvanları tedavi eden dernek üyeleri, bıyıkları ve patisinin bir bölümü yanan yavru kedi ile annesine özenle bakıyor.

        Dernek üyesi Faruk Aydın, "Yangın bölgelerinde faaliyet gösteriyoruz. Soğutma çalışmaları tamamlanan bölgelerde kurtarılmayı bekleyen ya da zarar gören hayvanların, yanımızdaki veteriner teknikerlerimizle yaralarını sarıyoruz. 18 kişilik ekibimizle tüm bölgelerde faaliyet gösteriyoruz. Yangında kaçamayan hayvanları korumaya alıyoruz. Manisa´daki yangında, yavru kedi küllerden kaçamamış, patisi, bıyığının bir kısmı yanmıştı. Annesi korkudan kaçmıştı. Anneyi de yakalayıp, korumamıza aldık. Kaplumbağalarımızı da tedavi ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMAlparslan ÇINARLevent YENİGÜN

        2023-07-26 17:43:56

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