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        Kemer'deki orman yangını 4'üncü gününde

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 09:33
        Kemer'deki orman yangını 4'üncü gününde

        Tolga YILDIRIMLevent YENİGÜNAlparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor. Alevlerin yükseldiği Beydağı Sahil Milli Parkı'nın sarp ve kayalık olması ve orman yolunun bulunmaması, çalışmaları zorlaştırıyor.

        Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'nde pazartesi günü saat 21.00 sıralarında çıkan orman yangını, 4'üncü gününde de sürüyor. Karadan ve havadan müdahale edilen yangında, yaklaşık 200 hektar alan zarar gördü. Hava karardıktan sonra gece görüşlü helikopterle yapılan müdahale, günün ilk ışıklarıyla birlikte diğer hava araçlarının da katılımıyla devam etti. Beydağı Sahil Milli Parkı'ndaki yangın nedeniyle ilçeyi çevreleyen tepelerde yoğun duman oluştu.

        YANGIN İHA İLE TAKİP EDİLİYOR

        Kemer ilçesinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 27,8 derece, nem oranı yüzde 35 ölçüldü. Rüzgarın doğu yönünden saatte 1 kilometre hızla estiği ilçede rüzgar hızının azalması yangının yayılımını yavaşlattı ve söndürme çalışmalarına kolaylık sağladı. Yangının önlenmesi ve yayılımının takibi ile söndürme çalışmalarına katılanların koordinasyonu için insansız hava aracı da kullanıldı. İnsansız hava aracından elde edilen görüntülerle karadan orman personelinin çalışmaları yönlendirilip, hava araçlarının su boşaltacağı alanlar belirleniyor.

        AÇILAN YOLLARIN BİRLEŞMESİYLE KARADAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

        Yangının ilk gününde alevlerin yükseldiği tepelerin sarp ve kayalık olması söndürme çalışmalarını zorlaştıran en büyük etken oldu. Topografya nedeniyle karadan müdahale gerçekleştirilmesinin zor olduğu alanlarda hava araçları yoğun mücadele gerçekleştirdi. Sarp ve kayalık alanın milli park olması nedeniyle orman yollarının az olması karadan söndürme çalışması yapan personelin işini zorlaştırdı. Kara ekipleri alevlerin yayıldığı yöne doğru yangının önünün kesmek ve arazözlerin ulaşımı için öncelikle yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Alevlerin önünü kesmek için açılan yolların birleşmesiyle karadan söndürme çalışmaları hızlanıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMLevent YENİGÜNAlparslan ÇINAR

        2023-07-27 09:32:24

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