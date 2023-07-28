Manavgat yangın alanında 5 milyon 170 bin fidan toprakla buluştu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, 2021 yılında 59 bin 985 hektar alanın zarar gördüğü büyük Manavgat yangını sonrasında 5 milyon 170 bin fidan dikilip, 153 bin 520 kilo tohumun toprakla buluşturularak, zarar gören sahaların çoğunda çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Vedat Dikici, 2021 yılı 28 Temmuz'da başlayıp 10 gün süren büyük Manavgat yangınından sonra sahada bugüne kadarki süreçte yapılan çalışmaları açıkladı. Dikici, Manavgat ilçe sınırlarında 28 Temmuz 2021 tarihinde ormanda başlayan ve devamında Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Taşağıl orman işletme müdürlükleri sahalarında etkili olan yangında 59 bin 985 hektar alanın zarar gördüğünü hatırlattı. Zarar gören bu alanların 30 bin 581 hektarında doğal, 14 bin 396 hektarında suni gençleştirme ve 467 hektarında endüstriyel plantasyon suretiyle ağaçlandırma yapıldığını belirten Dikici, geriye kalan gençleştirmeye uygun olmayan ve taşlık kayalık vasıftaki 14 bin 540 hektarlık sahanın ise tabiatı koruma alanı olarak ayrıldığını kaydetti.

153 BİN 520 KİLO TOHUM SERPİLDİ

Yangında zarar gören alanların 38 bin 443 hektarında tabii gençleştirme çalışmasının bitirildiğini belirten Dikici, "Çalışmalarda 145 bin kilo kızılçam, 2 bin 320 kilo karaçam, 6 bin 200 kilo sedir tohumu olmak üzere toplam 153 bin 520 kilo tohum toprakla buluşturuldu" dedi.

Suni gençleştirme ve endüstriyel plantasyon ağaçlandırmaları kapsamında 12 bin 448 hektar alanda ekim ve dikim çalışması yapıldığını söyleyen Dikici, "Tabiatı korumaya ayrılan 1354 hektar alanda rehabilitasyon (defne) çalışması yapılmıştır. Tabiatı koruma sahası olarak ayrılan saha, yapılan çalışmalarla 7 bin 402 hektara düşmüştür. Suni gençleştirme sahalarında dozer ve ekskavatörle 7 bin 110 hektar alanda toprak işlemesi yapılarak fidan dikimi gerçekleştirildi. 5 bin 338 hektar sahada ise tohum ekimi yapılmıştır" diye konuştu.

5 MİLYON 170 BİN FİDAN DİKİLDİ

Gelecek yıllarda meydana gelebilecek olası orman yangınlarında iskan ve tarım alanlarında zarar oluşmaması ya da zararın en aza indirilmesinin amaçlandığını anlatan Dikici, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda bu alanların sınır hatlarda ve yol kenarı ile köy yerleşim alanına yakın mıntıkalarda yangına daha dirençli olan 255 bin adet harnup, 220 bin adet servi, 110 bin adet zakkum, 65 bin adet diğer yapraklı ağaçlara ait fidan dikilmiştir. Yangına dirençli türlerle birlikte 4 milyon 520 bin adet de kızılçam olmak üzere toplam 5 milyon 170 bin fidan toprakla buluşturulmuştur. Köylülerimizin ileride ekonomik kazanç elde etmesi de düşünülerek dikimi yapılan 120 bin harnup fidanına ek olarak 80 bin defne fidanı da toprakla buluşturulmuştur. Yangından zarar gören sahaların tamamına yakınında çalışmalar tamamlanmıştır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-07-28 12:40:46