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        Kemer'deki orman yangını 5'inci günde kontrol altına alındı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:33
        Kemer'deki orman yangını 5'inci günde kontrol altına alındı (2)

        90'INCI SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kemer'de 5 gündür devam eden orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemer orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık" dedi. 

        Vali Ersin Yazıcı ise "24 Temmuz Pazartesi günü saat 21.08'de başlayan ve ciğerimizi yakan; kayalık ve kanyonların olduğu derin bir vadi içinde devam eden Kemer orman yangınını bütün kurumlarımızın mücadelesi ile 90'ıncı saatte kontrol altına aldık. Orman yangını haberini aldığımız ilk andan itibaren Yeşil Vatan için gözünü budaktan sakınmadan geceli gündüzlü mücadele eden Ormanın Kahramanları´na; Emniyet, Jandarma, AFAD, DSİ, KGM, İtfaiye personelimize; mücadelemize destek veren hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum" paylaşımı yaptı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

        2023-07-28 15:32:29

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