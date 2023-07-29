3 çocuğunu kardeşine emanet edip yangına koştu

Alparslan ÇINARLevent YENİGÜNTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 90'ıncı saatte kontrol altına alınan orman yangınına gönüllüler de destek verdi. Gönüllüler arasında yer alan Didem Yakut, denize giderken yangın haberini alınca yanındaki 3 çocuğunu teyzelerine bırakıp yardıma koştuğunu söyledi.

Göynük Değirmendere Mahallesi'nde 24 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında çıkan orman yangını, 5'inci günde, 90'ıncı saatte kontrol altına alındı. Havadan helikopterler ve uçakların müdahale ettiği yangına karadan da 1000'den fazla orman işçisi müdahalede bulundu. Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle orman içinde ilerlenmesinin zor olduğu durumlarda, işçilere Kemerliler de destek verdi. İlçede gönüllüler zaman zaman saatlerce yürüyerek, su ve gıda taşıyıp destek oldu.

'ALLAH'INI SEVEN GELSİN'

Zaman zaman sosyal medyadan çağrı yaparak iş gücü ihtiyacını dile getiren gönüllüler, yaşanan zorlukları da anlattı. Kemer Belediyesi'nden veteriner hekim Fevzi Uzun, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Yaşanan zorluğu dile getiren Uzun, "Arkadaşlar, çıkılan arazi 45 derece eğimli ve 3 kilometre mesafe var. Ne olur, Allah'ını seven gelsin artık. Günde 5 saatinizi ayıracaksınız. Bir kere gelin ya. Bir çıkış 3 saat sürüyor. Bu adamlar orada sıcak havada susuz kalıyor" ifadelerini kullandı.

Kemer'de farklı sektörlerde çalışanlar da gündüz mesaiye, akşamları da orman yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. 2021 yılında Manavgat'ta çıkan orman yangını sonrası Kemerli bir grup genç tarafından kurulan yaklaşık 300 kişilik Kemer Orman Yangınları Gönüllüleri de çalışmalara katkı sağladı. Yangının ilk çıktığı andan itibaren sahada olan gönüllüler, kimi zaman sırtlarında çantalarla kilolarca yükü ormanın derinliklerinde çalışan işçilere taşıdı, kimi zaman itfaiye ekiplerine hortum taşıyarak destek verdi.

'23 DAKİKADA OLAY YERİNE GELDİK'

Grubu kuran Kemer Belediyesi çalışanı Emre Uğur, arama kurtarma eğitimi aldıklarını ve sahada çalıştıklarını söyledi. Yangını duyunca kısa sürede toplandıklarını belirten Uğur, "Yangın sonrası 23 dakikada olay yerine geldik. Sonrasında arkadaşlarımızı topladık. Çok az uykuyla durmadan çalıştık. Patikada kilometrelerce yürüdük" dedi.

Mehmet Avşar ve Mahmut Alyaz da güvenlik görevlisi olarak çalışan iki gönüllü. Gece mesailerini bitirip gündüz yangın bölgesine gelen ikili de çalışmalara destek verdi. Avşar, "Hortum çektik, yemek götürdük. Mesaim bitince eve gidip kıyafetlerimi değiştirip buraya geldim. Eşimi ve çocuklarımı bile 3 gündür göremedim" diye konuştu.

YANGINI DUYUNCA ÇOCUKLARINI KARDEŞİNE BIRAKTI

Gönüllülerden Didem Yakut da 3 çocuk annesi. Pazartesi akşam çocuklarıyla birlikte denize giderken yangının haberini aldığını belirten AFAD gönüllüsü Yakut, orman yangınına müdahale için tüm planlarını iptal ettiğini aktardı. Yakut, "Denize gidiyorduk çocuklarımla. Yangını duyunca onları kardeşime, yani teyzelerine bıraktım. Ağaçlar, hayvanlar da bizim gibi canlı" dedi.

Yakut, ormanda yürürken zaman zaman düştüklerini, ağaçlar arasından geçerken kollarının ve bacaklarının çizildiğini de söyledi. Kolundaki çizikleri gösteren Yakut, "Bunlar benim gurur kaynaklarım. Bir işe yaradığımı gösteriyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARLevent YENİGÜNTolga YILDIRIM

2023-07-29 09:45:55