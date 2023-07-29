Çatıda 10 gün önce öldüğü belirlenen erkeğe ait ceset bulundu

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 5 katlı apartmanın çatısında, yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlenen 3540 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait ceset bulundu.

Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 165 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda yaşayan bir vatandaş, bugün saat 07.00 sıralarında çıktığı çatıda yarı çıplak hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde üzerinde kimlik çıkmayan ve 3540 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin öldüğünü belirledi.

Üzerinde sadece şort bulunan erkeğin yaklaşık 10 gün önce öldüğü öğrenilirken ceset, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-07-29 12:50:28