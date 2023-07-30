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        Deniz kaplumbağalarını besleyene 244 bin lira ceza 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 10:17
        Deniz kaplumbağalarını besleyene 244 bin lira ceza 

        Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü, nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarını besleyenlere ve ekosistemini kirletenlere 244 bin 315 lira para cezası verileceğini duyurdu. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Hayvanın elle beslenmesi doğasına aykırı. Bu hayvanı bu şekilde alıştırırsak ileride yiyecek bile bulamaz" dedi.

        Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türleri belirtmek için oluşturduğu kırmızı listede yer alan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından biri de Türkiye sahilleri. Her yıl yaz ayları başında yumurtalarını yuvalarına bırakan deniz kaplumbağalarının ilerleyen süreçte dünyaya gelen yavruları, yaz boyunca yuvalardan çıkıp, denizle buluşuyor. Ancak bu süreçte deniz kaplumbağalarının sayısı, karşılaştıkları birçok olumsuzluk nedeniyle günden güne azalıyor. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için kurumlar farklı önlemler alıyor.

        CEZAİ İŞLEM BAŞLATILACAK

        DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, deniz kaplumbağalarını besleyenlere ve ekosistemine atık bırakanlara 244 bin 315 lira para cezası uygulanacağı duyuruldu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Deniz kaplumbağalarını besleyenlere ya da denize atık bırakarak olumsuzluklara sebep olanlara Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve DKMP ekipleri tarafından 2872 ve 5199 sayılı kanunlar kapsamında ilgili cezai işlemlerin uygulanacağı saygı ile duyurulur."

        'İLERİDE YİYECEK BULAMAZ'

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz kaplumbağalarının beslenmesinin hayvanın doğasına aykırı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Zaman zaman sosyal medyada görüyoruz. Hayvan yumurta bırakmaya çıkıyor ancak vatandaşlar tarafından ışık tutulup, video çekimi yapılıyor. Bu çok yanlış. Diğer bir durum ise hayvanın elle beslenmesi. Bu hayvanın doğasına aykırı. Hayvanı bu şekilde alıştırırsak, ileride yiyecek bile bulamaz. Bu şekilde onun beslenmesini saptırmış oluyorsunuz. Yiyecek vermediğiniz anda da denizdeki insanlara yanaşıp, zarar verebilir. Yiyecek verildiği için teknelere yanaşmaya başlarsa da zarar görebilir. Hayvan doğasında kendi yiyeceğini kendisi buluyor. Bu şekilde hazıra alıştırıyorsunuz. Bu tür beslemeler, biyolojik olarak hayvanın gelişimine bile zarar verebilir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

        2023-07-30 10:16:17

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