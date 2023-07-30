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        Eşek üzerinde 'Yörük futbolu'

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 12:25
        Eşek üzerinde 'Yörük futbolu'

        Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde eşek üzerinde ve bezden yapılmış top ile oynanan 'Yörük futbolu', büyük ilgi topladı. Ciride göre uyarlanan oyunda karşılaşan 2 takım, eşekler üzerinde kıyasıya mücadele etti.

        Kumluca'ya 20 kilometre uzaklıktaki 1400 rakımlı Karagöl Yaylası'nda düzenlenen şenlikler kapsamında 'Yörük futbolu' oynandı. Eşek üstünde oynanan Yörük futbolu karşılaşmasında 5'er kişiden oluşan 2 takım, mücadele etti. Birincilik karşılaşması; Ortaköy Mahallesi muhtarı Halime Kaya'nın teknik direktörlüğünü yaptığı 'Karakaçan' ve Altınyaka Mahallesi muhtarı Havva Karakuş'un teknik direktörlüğünü yaptığı 'Yurdakaçan' takımları arasında oynandı. Karakaçan takımı karşılaşmayı 6-4 kazanırken, maç sonunda Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu oyunculara madalya ve kupa takdim etti.

        'BU OYUNU CİRİDE GÖRE UYARLADIK'

        Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Atalarımız eskiden at üstünde cirit oynardı. Bu oyunu ciride göre uyarladık. Gençlerimize örnek olduk" dedi. Yörük futbolunun ortaya çıkmasına öncü olan Cahit Karataş ise "Gençlerimiz bu oyunla çok eğleniyor. Keşke bu oyunu 20 yıl önce bulsaymışım. Gençlere örnek olmak istedik. Adını 'Yörük futbolu' koyduk. Eşeğimiz az olduğu için 5'er kişilik takımlarla oynuyoruz. 10 kişilik de olabilir. Bu oyunun patenti Kumluca Belediyesi'ndedir. Türkiye'nin neresine çağırırlarsa, gider oynarız" diye konuştu. Karakaçan takımının teknik direktörü Halime Kaya da "Bu takımı 2019 yılında kurduk. O gün nasıl iddialıysak; bugün de aynı iddiamız sürüyor. Birinciliği kimseye kaptırmayız" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

        2023-07-30 12:24:48

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