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        Antalya turizminde iki rekor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 12:49
        Antalya turizminde iki rekor

        Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'ya 1 Ocak-29 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı, 8 milyon 11 bin 828 ile en yüksek rakama ulaştı. 29 Temmuz'da da 100 bin 40 ziyaretçi ile 1 günde gelen yolcu rekoru kırıldı.

        Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında gösterilen Antalya'da turizm verileri artışla devam ediyor. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, son turizm rakamlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Yazıcı paylaşımında, "Turizmin başkenti Antalya'mızdan bir rekor daha. 29 Temmuz itibarıyla yıl başından bu yana Antalya'mıza gelen turist sayısı, 'rekorlar yılı' olarak bilinen 2019 yılını da geride bırakarak, 8 milyon 11 bin 828 oldu. 2019 yılının 29 Temmuz tarihindeki sayı ise 8 milyon 4 bin 11'di" dedi.

        1 GÜNDE GELEN YOLCU REKORU

        Vali Yazıcı, 29 Temmuz'da 1 günde gelen yolcu rekorunun da kırıldığını kaydetti. 29 Temmuz'da Antalya Havalimanı'ndan 99 bin 10, Alanya-Gazipaşa Havalimanı'ndan 1030 olmak üzere sadece dış hatlardan gelen yolcu sayısının 100 bin 40 olduğunu belirten Yazıcı, "Antalya'mız rekorlar kırmaya devam ediyor" dedi. (DHA)

         DHA-Genel Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU

        2023-07-30 12:48:15

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