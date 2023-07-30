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        Antalya'da tur minibüsü TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 10 yaralı 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 14:28
        Antalya'da tur minibüsü TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 10 yaralı 

        Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, trafik ışıklarında duran TIR'a arkadan çarpan tur minibüsün şoförü ile rehber olay yerinde hayatını kaybetti, 6'sı ağır 10 turist yaralandı. 

        Kaza, AlanyaManavgat D-400 kara yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Alanya'dan Antalya istikametine giden Mevlüt Otuzoğlu'nun (48) kullandığı 07 K 0848 plakalı tur minibüsü, trafik ışıklarında bekleyen Ümit Pardı'nın kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Ön kısmı TIR'ın altına giren minibüsün sürücüsü Mevlüt Otuzoğlu ile yanında yolculuk yapan Ukraynalı tur rehberi Diana Volutska (26), araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. Antalya Havalimanı'na gitmek için minibüste bulunan Kazakistan uyruklu 12 turistten 6'sı ağır olmak üzere 10'u yaralandı.

        Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kolluk ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Manavgat ve Alanya'da bulunan hastanelere götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

        2023-07-30 14:27:14

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