Kız arkadaşını öldürdü, başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sokakta tartıştığı kız arkadaşı Merve Girişmek'i (25) tabancayla başından vurarak öldüren Batuhan C. (23), 300 metre uzaklaştıktan sonra kendi başına ateş etti. Ağır yaralanan Batuhan C., hastanede ameliyata alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta kız arkadaşı Merve Girişmek ile karşılaşan Batuhan C., bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan C., yanında getirdiği tabancayla Merve Girişmek'in başına ateş etti. Yaya olarak kaçan Batuhan C., 300 metre ilerideki 6864 Sokak'ta da aynı tabanca ile kendi başına ateş açtı. Tabanca seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Merve Girişmek ile Batuhan C.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Merve Girişmek hayatını kaybetti, Batuhan C. ise ameliyata alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, iki olay yerinde çalışma gerçekleştirdi. Batuhan C.'nin kendisini vurduğu yerde bulunan bir tabanca ve boş kovana el konuldu. Soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-07-30 16:30:08