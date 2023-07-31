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        Trafikteki motosikletliye 'alkol' tepkisi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:36
        Trafikteki motosikletliye 'alkol' tepkisi

        Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da arkasındaki kadın yolcu ile kask takmayıp, kırmızı ışıkta alkol aldığı öne sürülen motosikletli, cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerinin yayınlandığı sosyal medyada tepki gördü.

        Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nden kent merkezine kullandığı motosiklet ile giden bir sürücü, çevre yolundaki kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkasındaki kadın yolcu ile birlikte kask takmayan motosikletli, iddiaya göre, alkol almaya başladı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü, çektiği görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde; kask takmayan ve alkol aldığı öne sürülen, evcil hayvan kutusunu ayakların konulduğu yer bırakan motosikletli, tepki çekti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

        2023-07-31 11:35:22

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