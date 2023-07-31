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        Sevgilisinin öldürdüğü hostes Merve'nin cenazesi, Ankara'ya götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:55
        Sevgilisinin öldürdüğü hostes Merve'nin cenazesi, Ankara'ya götürüldü

        Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da erkek arkadaşı Batuhan Canbak (23) tarafından öldürülen hostes Merve Girişmek'in (25) cenazesi, Ankara'ya götürüldü.

        Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta meydana geldi. Ankara'da bir markette çalışan Batuhan Canbak, aynı gün kız arkadaşı Merve Girişmek ile konuşmaya geldi. Canbak ile Girişmek, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Canbak, yanında getirdiği tabancayla Merve Girişmek'in başına 2 kez ateş etti. Yaya olarak kaçan Batuhan Canbak, 300 metre ilerideki 6864 Sokak'ta aynı tabanca ile kendi başına ateş açtı. Tabanca seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Merve Girişmek ile Batuhan Canbak'ı hastaneye kaldırdı. Girişmek ile Canbak, hayatını kaybetti.

        Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Girişmek ile Canbak'ın cenazeleri, otopsi sonrası bugün yakınları tarafından alınıp, Ankara'ya götürüldü. Karabüklü olan Merve Girişmek'in ailesinin Ankara'da yaşadığı öğrenildi. Girişmek'in Ankara'da üniversite okuduktan sonra hayali olan uçuş hostesliğine 2 ay önce Antalya'da başladığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-07-31 11:54:44

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