Altın Portakal Film Festivali çalışanlarından tazminat eylemi (2)

'VAKIF İLE BELEDİYENİN ORGANİK BAĞI YOK'

AKSAV çalışanlarının eylemine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vakfın belediyeyle hiçbir organik bağı bulunmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün, geçmiş yıllarda Altın Portakal Film Festivali'nin düzenlenmesine katkı koyan, emek veren Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) emekçilerinin hak arayışlarını dile getirdiği açıklamaları oldu. Çok uzağa gitmeden yakın tarihten örnekler vererek bazı hususları kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz. 1995 yılında kurulan ve 2014 yılına kadar faaliyet gösteren AKSAV, bu yıllar arasından başarılı bir organizasyon gerçekleştirerek festivale önemli katkılar sunmuştur. 1991 yılında kurulan ANSET ile birlikte 46, 47, 48, 49 ve 50'nci Altın Portakal Film Festivali'ni düzenleyen ve bu organizasyonlardan hiçbir alacağı bulunmayan AKSAV, bir önceki yönetim tarafından sahipsiz bırakılmıştır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları bugüne kadar AKSAV'ın doğal başkanıyken 2014 yılından sonra süreç farklı bir şekilde işlemiş ve AKSAV kapanmak zorunda kalmıştır. Vakfın üzerinde de hiçbir mal varlığı yoktur. Maalesef işten çıkarılan emekçilerin özlük hakları ve maaş alacaklarının AKSAV tarafından ödenmesi gerekmektedir. AKSAV tarafından alacağı olduğu iddiasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne karşı açılan dava Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 2016/23339 Esas, 2019/12876 Karar No'lu kararıyla belediye lehine bozulmuştur. Yargı nezdinde de AKSAV'ın bugün itibariyle hiçbir alacağı bulunmamaktadır. AKSAV çalışanlarının avukatı ile görüşülmüş, konu detaylarıyla anlatılmıştır. Vakıf bir tüzel kişilik olduğu için belediyeyle hiçbir organik bağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla tüm alacak ve borçlar AKSAV'a aittir. AKSAV çalışanlarının hak arayışlarını destekliyor fakat Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir ödemeyi yapabilmesinin yasa ve yönetmeliklere göre mümkün olmadığını kamuoyuna saygılarımızla bildiririz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2023-07-31 12:21:21