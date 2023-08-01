Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı; Senirkent'te 0, Cizre'de 42.5 derece ölçüldü

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık raporuna göre; 2023 yılı Haziran ayı ortalama maksimum sıcaklığı, 19912020 maksimum sıcaklık normallerinin 1.7 derece üzerine çıktı. Haziran ayındaki ekstrem sıcaklıklar ise en düşük 0 derece ile Isparta'nın Senirkent ilçesinde, en yüksek Cizre'de 42.5 derece olarak gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklıklarının 1991-2020 normallerine göre mukayesesine yönelik raporu yayımlandı. Rapora göre; 2023 yılı Haziran ayında ortalama sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiği tek nokta Antalya'nın Demre ilçesi oldu. Akhisar, Denizli, Muğla, Emirdağ, Ödemiş, Güney, Nazilli, Yatağan, Burdur, Beyşehir, Dalaman, Antakya, Dinar, Tefenni, Korkuteli, Elmalı, Mut, Erdemli, Kırşehir, Akşehir, Konya, Yunak, Ilgın, Seydişehir, Ulukışla, Boyabat, Tunceli, Divriği, Baskil çevrelerinde de sıcaklık mevsim normallerinin altında yaşandı. Yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

SIFIRDAN 42.5 DERECEYE FARKLI SICAKLIK

Bu yılın haziran ayı ortalama sıcaklığı 21.4 derece ölçülürken, 21.8 derece olan 1991-2020 normalleri Haziran ayı ortalama sıcaklığına göre 0.4 derece düşüş yaşandı. 2023 yılı Haziran ayı ortalama maksimum sıcaklıkları ise 1991-2020 maksimum sıcaklık normallerinin 1.7 derece üzerine yükseldi. Haziran ayındaki ekstrem sıcaklıklar ise en düşük 0 derece ile Isparta'nın Senirkent ilçesinde, en yüksek Cizre'de 42.5 derece olarak gerçekleşti.

MARMARA BÖLGESİ: Raporda bölgesel değerlendirmelere göre; Marmara'da bölge genelinde mevsim normalleri civarında geçti. Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 21.9 derece iken, 2023 Haziran ayı 21.7 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 7.9 derece olarak Lüleburgaz'da, en yüksek 35.9 derece ile Edirne'de gözlendi.

EGE BÖLGESİ: Ortalama sıcaklıklar, Akhisar, Denizli, Muğla, Emirdağ, Ödemiş, Güney, Nazilli, Yatağan çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23.6 derece iken, 2023 Haziran ayında 23 dereceye düştü. En düşük sıcaklık 8.7 derece olarak Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık 37.6 derece Aydın'da ölçüldü.

AKDENİZ BÖLGESİ: Ortalama sıcaklıklar Burdur, Beyşehir, Dalaman, Antakya, Dinar, Tefenni, Korkuteli, Elmalı, Mut, Erdemli çevrelerinde mevsim normallerinin altında oldu. Demre çevresinde mevsim normallerinin üzerine çıktı. Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24 derece iken, 2023 Haziran ayı 23.5 dereceye geriledi. Bölgede en düşük sıcaklık 0 derece olarak Senirkent'te, en yüksek sıcaklık 38.9 derece ile Manavgat'ta gözlendi.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Ortalama sıcaklıklar Kırşehir, Akşehir, Konya, Yunak, Ilgın, Seydişehir, Ulukışla çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.3 derece iken, 2023 Haziran ayı 18.6 derece oldu. En düşük sıcaklık 3 derece Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 34.5 derece Kırıkkale'de görüldü.

KARADENİZ BÖLGESİ: Ortalama sıcaklıklar Boyabat çevresinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.8 derece iken, 2023 Haziran ayı 19.7 derece oldu. En düşük sıcaklık 5.7 derece Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık 34 derece Beypazarı'nda yaşandı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Ortalama sıcaklıklar Tunceli, Divriği, Baskil çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.1 derece iken, 2023 Haziran ayında 18.9 derece oldu. En düşük sıcaklık 2 derece Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 37.1 derece Palu'da görüldü.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Ortalama sıcaklıklar bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 27.2 derece iken, 2023 Haziran ayında 27.2 derece oldu. En düşük sıcaklık 12 derece Çermik'te, en yüksek sıcaklık 42.5 derece Cizre'de gözlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAr

2023-08-01 10:11:37