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        Kemer yangınında duman tüten noktalara 15 kilometre yürüyüp, müdahale ediyorlar

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:19
        Kemer yangınında duman tüten noktalara 15 kilometre yürüyüp, müdahale ediyorlar

        Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5´inci günde kontrol altına alınan orman yangınının etkilediği bölgede, ağaçların diplerindeki otluk kısımlarda yer yer duman yükseliyor. Helikopterle tespit edilen bu bölgelere ormancı ve gönüllülerden oluşan bir ekip, müdahale ediyor. Dün 45 derece eğimli 15 kilometrelik sarp yolu katederek duman çıkan noktaları söndüren ekip, bugün daha kalabalık bir grupla yola çıktı.

        Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde 24 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, 4 uçak, 20 helikopter ile havadan, 73 arazöz, 7 iş makinesi ve 654 personel ile karadan aralıksız sürdürülen müdahalelerle 28 Temmuz'da 90´ıncı saatte kontrol altına alındı. 400 hektarlık alanda etkili olan yangına; havadan 2 bin sorti ile 8 bin tona yakın su atışı yapıldı.

        6 GÖNÜLLÜDEN EKİPLERE DESTEK

        Kara ulaşımının güç olduğu bölgede bazı noktalarda yer yer tüten dumana ise helikopterle havadan müdahale edilirken, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ağaçların diplerindeki otluk kısımlardaki örtü yangınının söndürülmesi için harekete geçildi. Kemer Orman Şefliği'nden Mustafa Atcı süreç için görevlendirilirken, gönüllüler de ekibe katılmak istedi. Bölgeyi iyi bilen ve sürekli bu noktalarda yürüyüş yapan 6 gönüllü, karadan araçlarla ulaşımın imkansız olduğu yangın noktalarına gitmeye karar verdi.

        SAYILARI ARTTI, 50 KİŞİLİK EKİP YOLA ÇIKTI

        Orman Genel Müdürlüğü helikopteriyle ilk olarak yer tespiti yapan ekip, ardından yanlarına tırmık ve ağaç testerelerini alarak yola çıktı. Dün yaklaşık 4 saat süren ve 45 derecelik eğimle çıkılan 15 kilometre mesafeyi yürüyerek 1000 rakımlı alana ulaşabilen ekip, gecenin geç saatlerine kadar alevlere müdahale etti. Antalya ve Kemer'den gönüllülerle birlikte ekip sayısı arttı. Çoğunluğu ormancılardan oluşan 50 kişilik ekip, bugün de saat 08.00'de farklı bir noktaya müdahale için yola çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

        2023-08-01 12:18:47

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