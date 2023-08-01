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        Antalya'ya 7 ayda 8 milyon 184 bin 89 turist geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 15:09
        Antalya'ya 7 ayda 8 milyon 184 bin 89 turist geldi

        Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'ya 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 184 bin 89 oldu. Bu rakam turizm noktasında tüm zamanların en iyi ilk 7 ayı olarak tarihe geçti.

        Denizi, kumu, güneşi, doğal güzellikleri ile dünyanın ve Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Antalya'ya 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 184 bin 89 oldu. Bu rakam turizm noktasında tüm zamanların en iyi ilk 7 ayı olarak tarihe geçti.

        2022'YE GÖRE YÜZDE 22 ARTIŞ

        Bu rakamla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış yaşandı. 2022 yılının 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında kenti hava yoluyla 6 milyon 688 bin 513 turist ziyaret etmişti. 1-31 Temmuz tarihleri arasında ise şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 11 artış kaydetti. 'Rekorlar yılı' olarak bilinen 2019'un Temmuz ayında Antalya'yı 2 milyon 592 bin 471 kişi ziyaret ederken bu sayı 2023 yılında 2 milyon 660 bin 420 kişi olarak gerçekleşti. Bu rakamla birlikte Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından tüm zamanların en iyi temmuz ayı gerçekleşmiş oldu.

        RUSLAR İLK SIRADA

        2023 yılında Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından Ruslar birinci, Almanlar ikinci sırada yer alıyor. 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya en çok turist 1 milyon 853 bin 879 kişi ile Rusya'dan geldi. Rusya'yı 1 milyon 638 bin 603 turistle Almanya, 716 bin 991 turistle İngiltere takip etti. 7 aylık periyotta hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve Ukrayna oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

        2023-08-01 15:08:14

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