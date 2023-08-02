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        Kaçak avcılara 386 bin 689 lira ceza

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 10:35
        Kaçak avcılara 386 bin 689 lira ceza

        Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişi ile Kars'ta 3 güvercin ve 1 kızıl şahin avlayan 2 kaçak avcıya, toplam 386 bin 689 lira para cezası uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Finike Şefliği personeli tarafından dün yapılan av koruma kontrol faaliyetleri sırasında, kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişi yakalandı. Olayda ele geçirilen 1-2 yaşlarında erkek yaban keçisine ait olduğu anlaşılan ete el konulurken, yivli silah da gerekli işlemleri yapılmak üzere jandarma birimine teslim edildi. Kaçak avcılar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 28 bin 95 TL idari para cezası ve 1 yaban keçisi için 300 bin TL tazminat uygulandı.

        Kars'ta iki kaçak avcı yakalayan denetim ekipleri, 3 güvercin ve 1 kızıl şahin için 26 bin 500 TL tazminat, 32 bin 94 TL idari para cezası olmak üzere toplamda 58 bin 594 TL para cezası uyguladı. Avda kullanılan araca da mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

        Sivas'ın Kangal ve Şarkışla ilçelerinde yakalanan 2 kaçak avcı hakkında da şahin ve doğan kuşlarını yasaklanmış avlanma esas ve usullere uymadan avladıkları için 4915 Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten yasal işlem yapıldı. Yasak avda kullandıkları 1 adet otomobil ile 6 güvercin ve 1 yırtıcı kuşa el konuldu. Canlı 6 güvercin ve 1 yırtıcı kuş doğaya salındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

        2023-08-02 10:34:49

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