31 kuş ve 4 memeli türü av listesinde

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)MERKEZ Av Komisyonu'nun (MAK) 2023-2024 av sezonu için Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren listesinde, avlanmasına izin verilen 31 kuş ve 4 memeli türü de yer alıyor. Listede avlanmasına izin verilen bazı türler için iller bazında yasak getirildi. Listede, 69 kuş ve 6 memeli türü de koruma altına alınan, avı yasak türler olarak belirlendi.

Merkez Av Komisyonu'nun 2023-2024 av sezonuna yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'nın AVBİS sistemi üzerinden avlak haritaları illere göre belirlendi. 81 il için ayrı ayrı hazırlanan haritalarda, korunan ve av yasağı olan alanlarla, izne tabi avcılığın serbest olduğu alanlara yer veriliyor. Avına izin verilen yaban hayvanlarının içindeki birçok tür için tamamen av yasağı bulunan iller de bulunuyor.

MAK LİSTESİNDEKİ TÜRLER

MAK kararlarında dört gruba ayrılan kuşlarda bıldırcın, üveyik, kum kekliği, kınalı keklik, çil keklik, sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, kaşıkgaga, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç ve çulluk, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, serçe ve kızıl sırtlı örümcek kuşu yer alıyor. Listede avlanmasına izin verilen 4 memeli türü ise yaban tavşanı, çakal, tilki ve yaban domuzu.

'İLLERE GÖRE AVI YASAK OLAN TÜRLER'

Ancak listedeki bu türlerin birçoğu için çok sayıda ilde av yasağı da getirildi. İllere göre avı yasak olan türler şöyle:

İç Anadolu'da Afyonkarahisar, Eskişehir ve Çankırı'da tüm keklik türleri. Aksaray'da elmabaş pakta, boz ördek ve çakal. Çorum'da karatavuk, öter ardıç ve tilki. Kırıkkale ve Kırşehir'de çakal ve tilki. Konya'da öter ardıç ve tilki. Niğde'de çakal. Sivas'ta kaya güvercini, karatavuk, öter ardıç, sakarca çulluk, çakal ve tilki. Marmara Bölgesi'nde Bursa, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'da tüm keklik türlerinin avı yasaklandı. Batı Karadeniz'de Kastamonu, Zonguldak, Sakarya, Bartın, Düzce ve Karabük'te tüm keklik türlerinin avı yasak. Tilki avı Sinop, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te yasak. Bolu'da öter ardıç, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta yaban tavşanı avlamak yasak. Doğu Karadeniz'de av yasağı Artvin, Samsun ve Trabzon tüm keklik türlerini içeriyor. Rize'de yaban tavşanı, Amasya'da çakal, Trabzon'da yaban tavşanı ve tilki avı yasaklandı. Ege Bölgesi'nde Aydın'da karabatak, çakal ve tilki avı yasak. Balıkesir'de tüm keklik türleri ve çakal, Çanakkale'de tüm keklik türleri yasak.

Batı Akdeniz'de Burdur, Antalya ve Isparta'da tüm keklik türleri, Denizli'de karabatak yasak. Burdur'da öter ardıç, karabatak, sakarca, kılkuyruk ve tilki yasağı da var. Antalya'da elmabaş pakta, kılkuyruk, kaşıkgaga, karabatak ve su çulluğu, Isparta'da öter ardıç yasak kapsamında.

Doğu Akdeniz'de Gaziantep, Mersin ve Osmaniye'de çakal, Kilis'te çakal ve tilki, Kahramanmaraş'ta kum kekliği avı yasak. Güneydoğu Anadolu'da Elazığ'da çakal, Malatya'da çakal ve tilki, Mardin'de kum kemliği ve çakal avı yasak. Adıyaman'da Macar ördeği, fiyu, karabatak ve çakal, Hakkari'de karatavuk ve yaban tavşanı yasak kapsamında. Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Bingöl, Erzincan, Kars, Muş, Tunceli ve Ardahan'da çakal avlamak yasaklandı. Erzurum'da karatavuk, öter ardıç, çulluk ve sakarca, Bingöl'de tilki, Erzincan'da karabatak yasak kapsamında. Kars'ta üveyik, fiyu, Macar ördeği, kılkuyruk elmabaş pakta, kaşıkgaga, çulluk ve tilki avı da yasak. Van'da karatavuk, tahtalı, kaya güvercini ve öter ardıç, Ardahan'da kınalı keklik, kum kemliği, karatavuk, tilki avlanması yasak türlerden.

AVI TAMAMEN YASAK OLAN TÜRLER

Tüm Türkiye genelinde avı tamamen yasak ve koruma altına türler ise şöyle:

Gelincik, kokarca, porsuk, kaya sansarı, kuyruksüren, ada tavşanı memeli türler. Kuş türleri gri balıkçıl, tayga kazı, boz kaz, küçük tarla kazı, tarakdiş, büyük tarakdiş, sülün, su kılavuzu, su tavuğu, poyraz kuşu, altın yağmurcun, gümüş yağmurcun, büyük kızkuşu, ak kuyruklu kızkuşu, döğüşkenkuş, küçük su çulluğu, çamur çulluğu, sürmeli kervan çulluğu, kervan çulluğu, kara kızılbacak, kızılbacak, yeşilbacak, terek düdükçünü, küt kuyruklu korsan martı, korsan martı, uzun kuyruklu korsan martı, büyük korsan martı, büyük karabaş martı, karabaş martı, küçük gümüş martı, kara sırtlı martı, Van Gölü martısı, gümüş martı, Hazar martısı, büyük kara sırtlı martı, kara ayaklı martı, bağırtlak, kılkuyruk bağırtlak, gökçe güvercin, kumru, küçük kumru, çöl toygarı, tepeli toygar, orman toygarı, tarla kuşu, çöl kuyrukkakanı, kara sırtlı kuyrukkakan, tarla ardıcı, kızıl ardıç, ökse ardıcı, kuzgun, sığırcık, söğüt serçesi, küçük serçe, ağaç serçesi, sarı boğazlı serçe, ispinoz, dağ ispinozu, alamecek, boz alamecek, şakrak, kiraz kuşu, Doğu kiraz kuşu, kızıl başlı çinte, tarla çintesi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-08-02 10:39:06