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        Antalya'da sahilde ve kanalda serinlik

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:01
        Antalya'da sahilde ve kanalda serinlik

        Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da sıcaktan ve yüksek nemden bunalanlar, Konyaaltı Sahili'ne giderken, bölgeye 15 kilometre mesafede ise çocuk ve yetişkinler sulama kanalında serinlemeye çalıştı.

        Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 30, nem oranı yüzde 60 ölçüldü. Yüksek nem ve sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, Konyaaltı Sahili'nde gitti. Bazı tatilciler denizde yüzerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise güneşlenip kitap okudu.

        Bazı çocuklar ile yetişkinler de serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne 15 kilometre uzaklıktaki sulama kanalına girdi. Çocuklar ve yetişkinler, akıntıya karşı saatlerce kanalda yüzdü. Kulaç atmakta zorlanan çocuklara, arkadaşları destek oldu. Yol kenarına aracını park eden 2 arkadaş da kıyafetleriyle köprü üzerinden sulama kanalına atladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

        2023-08-02 16:00:17

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