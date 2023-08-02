Falezlerden denize inmek isterken düşen Rus turist 1,5 saatte kurtarıldı

Tunahan KIR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da falezler üzerindeki merdivenden denize inmek isterken dengesini kaybedip kayalığa düşen Rus uyruklu kadın, ekiplerin ve vatandaşların çabasıyla 1,5 saatte kurtarılıp hastaneye götürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan falezlerin denizle buluştuğu noktada yaşandı. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerin merdivenlerinden inerek denize girmek isteyen adı öğrenilemeyen Rus uyruklu kadın, dengesini kaybederek yuvarlandı. Kayalık alana düşen kadın, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, ilk müdahalenin ardından kaşık sedyeye alındı. Yaklaşık 1.5 saatlik kurtarma çalışması sonunda kadın, vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yerden yukarı çıkartılarak ambulansa taşındı. Yaralı kadın, ardından hastaneye götürüldü.

'İNSANLARIN YARDIMIYLA GÖTÜRMEYİ BAŞARDIK'

İtfaiye ekiplerine yardımcı eden vatandaşlardan Osman Ütgünoğlu, "Bulunduğu yer kayalık olduğu için denizden götürmek istedik, ancak alan çok kötüydü. Sonra merdivenlerden insanların yardımıyla, sağlık ve itfaiye ekipleriyle de beraber çıkarmayı başardık" diye konuştu. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Tunahan KIR

2023-08-02 22:07:03