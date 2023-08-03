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        Meclisteki gerginlik, başkanın makam odasında yumruklu kavgaya dönüştü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:27
        Meclisteki gerginlik, başkanın makam odasında yumruklu kavgaya dönüştü (2)

        'ÇİRKİN BİR EYLEMDE BULUNULMUŞTUR'

        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ile Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, il binasında olaya ilişkin açıklama yaptı. Çetin, AK Parti'nin saha çalışmalarını yerelde yürütmeye başladığını belirtti. İYİ Parti ve CHP'nin çalışmadığını ifade eden Çetin, "Bir eylemle karşı karşıya kaldık. Antalya'nın icraatlarından söz ettiğimiz bir ortamda ortalığı karıştırdılar. Mecliste başlayıp, makam odasında devam eden bir olay yaşadık. Başkanın görevi, meclisin düzenini sağlamaktır. Başkan, yetkisi gereği düzeni bozan kişiyi dışarı davet eder. İYİ Partili meclis üyesi, oyla o noktaya gelen kişi oy birliği ile komisyondan geçen maddenin görüşüldüğü anda çirkin bir eylemde bulunulmuştur" dedi.

        'KABADAYI BİR GÖRÜNTÜ İLE GELİP, RACON KESMEYE ÇALIŞTILAR'

        Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'in makamda sohbet ettiği anda İYİ Partili il başkan ve başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 30 kişinin baskına geldiğini söyleyen Çetin, "Kabadayı bir görüntü ile gelip 'Buraya hesap sormaya geldik' dediler. Racon kesmeye geldiklerini gördük. Bu yaklaşım hiçbir partiye yakışmaz. Antalya böyle yönetilmez. Antalya'da hizmet yapmak istiyorsanız önce vatandaşın gönlüne girin. Bu olayı kınıyoruz. Kimsenin yaptığını yanına kar bırakacak değiliz. Yasal haklarımıza başvuracağız" diye konuştu.

        'ÇOK DİKKATE ALINACAK ADAMLAR DEĞİLLER'

        Halil Şahin ise "Herkes biliyor ki; hizmet yarışındayız. Nerede söz verdiysek, onu yapacağız. Bunu herkes biliyor. İl ve ilçe başkanlarını çağırıp, 30'a yakın adam belediyeyi basıyor. Ne yapmaya çalışıyoruz? İmar çıkan bir yerde 2 düğün salonu ve kültür merkezi ile 13 dükkan yapacağız. Bunlar, Aksu'nun bir an önce beklediği hizmetler. Bunları engellemeye çalışıyorlar" dedi.

        Saldırıyı hayal kırıklığı olarak nitelendiren Şahin, "75 bin nüfusu olan Aksu'da zamanla yarışarak, hizmet yapıyoruz. Aksu'da engelleme siyaseti her zaman birinci öncelik oldu muhalefette. Bunları dikkate almadan işimize bakacağız. Ne amaçla geldiklerini iyi biliyoruz. Halk da biliyor. Çok da dikkate alınacak adamlar değiller" diye konuştu. (DHA)

        Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

        2023-08-03 14:26:09

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