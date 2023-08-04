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        Mahalleliyi isyan ettiren 'karavan park', 'karavan galeri'ye döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:47
        Mahalleliyi isyan ettiren 'karavan park', 'karavan galeri'ye döndü

        Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da mahallelinin şikayetçi olduğu yol kenarına park edilen karavanlarla ilgili süreç devam ediyor. Karavancılar arasında yolun ününün yayılmasının ardından bir işletme, 250 bin liraya satışını yaptığı sıfır karavanları yol kenarına park edip pazarlamaya başladı.

        Konyaaltı ilçesi Gürsü Mahallesi 322 Sokak'ta oturanlar, yol üzerinde park halindeki sayısı 80'i bulan karavanlardan dert yanıyor. Sokağa karavanların uzun süreyle park edilmesi, mahalleli ile karavan sahiplerini zaman zaman karşı karşıya getiriyor. Karavancıların görüntülerinin rahatsız edici olduğunu savunan mahalleli, karavanların başka yere taşınmasını istiyor. Karavancıların atık suları yola döktüğünü öne süren, kimilerinin çamaşırları kurutmak için yol kenarlarına astığını söyleyen mahalleli, belediyeye defalarca şikayet ettiklerini, ancak sonuç alamadıklarını kaydetti.

        Yolun iki tarafında park halindeki bazı karavanların sahipleri ise etrafını su dolu şişelerle çevreleyerek başka karavanların yakınına park etmesini engelliyor. 80 karavandan sadece 5'inde sürekli yaşayanlar olduğu görülüyor. Çoğunda plaka olmayan, kime ait olduğuna dair bilgi de bulunmayan karavanlardan, diğer karavancılar da rahatsız. Özellikle kimliği belirsiz kişilerin karavanların etrafında gece saatlerinde uygunsuz hareketlerde bulunduğunu öne süren karavancılar, gidecekleri yerleri olmadığı için burada beklediklerini belirtti.

        Kentte sokağın 'karavan park' olarak tarif edilmesi, bazı işletmelerin de dikkatini çekti. Karavan üretimi yapan Konya ve Sakarya merkezli işletme, ürettiği sıfır karavanları bu alana park etti. Yoldan görünecek şekilde camına 'satılık' ilanı yapıştırıp, çekme karavanın özelliklerini de sıralayan işletme, her bir karavan için 250 bin TL fiyat belirledi. Birbiri ardına karavanları sıralayan işletmenin zaman zaman gelip karavanların zarar görüp görmediğini kontrol ettiği de öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

        2023-08-04 10:46:15

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