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        Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus'a sınır dışı kararı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:58
        Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus'a sınır dışı kararı

        Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 4 Rus'un sosyal medyadan, izinsiz ve belgesiz şekilde yabancı uyruklulara jet ski kiraladığı tespit edildi. 6 jet skiye el konulurken, Ruslardan 2'sinin yakalanarak sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

        Kemer ilçesinde görev yapan TCSG 33 Bot Komutanlığı Kontrol Timi tarafından dün saat 13.00 sıralarında Üçadalar mevkisindeki kontrollerde tespit edilen 6 jet ski incelemeye alındı. İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan incelemelerde, jet skilerin daha önce de Aksu ilçesi Belek Mahallesi ile Muğla'nın Fethiye ilçeleri arasındaki deniz sınırında yabancı uyruklular tarafından sosyal medya aracılığıyla 3 saati 320 euroya kiralanan araçlar olduğu belirlendi. 6 jet ski, idari işlemlerin yapılması için İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

        Olayı araştıran İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri jet skilerin Rus vatandaşı 4 kişi tarafından kiraya verildiğini belirledi. Haklarında 'Turizm işletme belgesi bulunmadan ticari faaliyette bulunmak' suçundan Kemer Kaymakamlığı Turizm Danışma Bürosu tarafından işlem başlatılan Rusların, sınır dışı edilmeleri için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. Yürütülen çalışmalarda jet skileri kiraya verdiği belirlenen 2 Rus vatandaşına ulaşıldı. 2 Rus, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, diğer 2'sinin arandığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

        2023-08-04 10:57:42

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