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        5 yıldızlı otellerin havuzuna kimyasal denetimi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 15:57
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        5 yıldızlı otellerin havuzuna kimyasal denetimi
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        Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da 5 yıldızlı otellerin havuz suyundan numuneler alındı. Kimyasal oranı, temizlik ve PH derecesi ölçülen havuzların normal standartlarda olduğu belirtildi. Dezenfekte kimyasalı klor oranının ise insan sağlığına zararlı olmayacak seviyede olduğu tespit edildi.

        Sağlık Bakanlığı'na bağlı halk sağlığı uzmanları tarafından Antalya'da havuz denetimi yapıldı. Özellikle yaz aylarında serinlemek için tercih edilen yerlerden biri olan havuzların temizliği ve dezenfektesi için kullanılan kimyasalların oranı kontrol edildi. Kent merkezindeki 5 yıldızlı bir otelin havuzundan numune alan ekipler, hem suyun PH derecesini hem de kullanılan klor oranını kontrol etti. Klor ve PH açısından verilerin standart ölçülerde olduğu belirtilen havuz suyunda, diğer kimyasal ve mikrobiyolojik inceleme ise laboratuarda yapılıyor.

        Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü Hamit Duyar, Türkiye genelindeki yüzme havuzlarının Avrupa Birliği standartlarına göre kontrol edildiğini söyledi. Her ay düzenli olarak verilerin alınıp incelendiğini anlatan Duyar, "Türkiye genelinde 14 bin havuzdan her ay düzenli numune alınıyor. Analizleri yapılıyor. Kimyasal ve mikrobiyolojik inceleme yapılıyor" dedi. Kriterleri taşımayan havuzlar kullanıma kapatılırken kriterler sağlanana kadar da başında halk sağlığı ekiplerinin görevlendirildiğini belirten Duyar, "Herhangi bir mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edersek direkt havuz kapatılıyor. Dezenfekte kimyasallarının tamamı Sağlık Bakanlığı izinlidir" diye konuştu.

        TÜRKİYE'NİN HAVUZ VERİSİNİN YÜZDE 60'I ANTALYA'DA

        Türkiye genelindeki toplam havuzların yüzde 40'ının Antalya'da olduğunu belirten Hamit Duyar, alınan verilerin oranının da Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu söyledi. Bu durumu hem kentteki turizm sezonunun uzun olması hem de havuz sayısına bağlayan Duyar, "Türkiye'deki yüzme havuzu numune verisinin yüzde 60'ı Antalya'dan alınıyor" dedi.

        Kentteki açık ve kapalı tüm havuzlar, iki gün aralıkla sürekli inceleniyor. Ayrıca tesisler gün içinde 2 saat arayla havuzlarındaki klor ve PH derecelerini ölçüp bunu da bakanlığın sistemine veri olarak işliyor. Tüm bunların anlık olarak da takip edildiği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

        2023-08-04 15:56:33

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