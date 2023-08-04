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        Antalyaspor´da Haji Wright Coventry City´e transfer oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 21:16
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        Antalyaspor´da Haji Wright Coventry City´e transfer oldu
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        Adem AKALAN, ANTALYA, (DHA) Süper Lig´de Antalyaspor forması giyen Haji Wright, İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City´e transfer oldu.

        Antalyaspor´da geçen sezon etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright, İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City takımıyla anlaştı. Antalyaspor´un 9 milyon Euro + 2 milyon Euro bonuslar ile sattığı Haji Wright, kendisini İngiliz kulübüne bağlayan 4 yıllık imzayı attı. Antalyaspor'un bu transferden yüzde 20 sonraki satıştan pay alacağı da belirtildi.

        HAJI WRIGHT 31 GOLLE VEDA ETTİ

        Kırmızı-beyazlı ekibin İngiliz kulübü Coventry City´e transferi konusunda anlaştığı Haji Wright, Antalyaspor formasıyla 64 kez sahaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncu toplamda 31 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Amerikalı forvet, kulüp tarihinde en çok gol atan 5'inci futbolcu oldu.

        KULÜP TARİHİN EN YÜKSEK SATIŞI

        Antalyaspor´un İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City´e sattığı Haji Wright, satışıyla rekor kırdı. İngiliz ekibiyle 9 milyon Euro + 2 milyon Euro bonuslar ile anlaşan Antalyaspor kulübü, bu satışın ardından kulüp tarihinin en yüksek satışını yaptı.

        DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-08-04 21:15:27

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