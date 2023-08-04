Antalyaspor´da Haji Wright Coventry City´e transfer oldu

Adem AKALAN, ANTALYA, (DHA) Süper Lig´de Antalyaspor forması giyen Haji Wright, İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City´e transfer oldu.

Antalyaspor´da geçen sezon etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright, İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City takımıyla anlaştı. Antalyaspor´un 9 milyon Euro + 2 milyon Euro bonuslar ile sattığı Haji Wright, kendisini İngiliz kulübüne bağlayan 4 yıllık imzayı attı. Antalyaspor'un bu transferden yüzde 20 sonraki satıştan pay alacağı da belirtildi.

HAJI WRIGHT 31 GOLLE VEDA ETTİ

Kırmızı-beyazlı ekibin İngiliz kulübü Coventry City´e transferi konusunda anlaştığı Haji Wright, Antalyaspor formasıyla 64 kez sahaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncu toplamda 31 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Amerikalı forvet, kulüp tarihinde en çok gol atan 5'inci futbolcu oldu.

KULÜP TARİHİN EN YÜKSEK SATIŞI

Antalyaspor´un İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City´e sattığı Haji Wright, satışıyla rekor kırdı. İngiliz ekibiyle 9 milyon Euro + 2 milyon Euro bonuslar ile anlaşan Antalyaspor kulübü, bu satışın ardından kulüp tarihinin en yüksek satışını yaptı.

DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-08-04 21:15:27