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        Antalyaspor´un kırmızı forması sokak hayvanlarına adandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 10:45
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        Antalyaspor´un kırmızı forması sokak hayvanlarına adandı
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        Adem AKALAN, ANTALYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de ve Türkiye Kupası´nda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı.

        Daha önce orman yangınlarıyla mücadele eden orman işçilerine atfedilen beyaz formanın ardından Akdeniz ekibinin kırmızı forması ise sokak hayvanlarına adandı.

        Bu yıl 4 farklı tasarım ile taraftarların beğenisine sunulan formalar, sosyal sorumluluk anlamı taşımasıyla da ilgi çekiyor. Kırmızlı renkli forma üzerinde Antalya´nın Hadrian Kapısı, Saat Kulesi ve Yivli Minare desenli formanın hayvan hakları ve hayvanlara yapılan şiddet konusunda farkındalık yaratması amaçlanıyor. Forma tanıtımı için çekilen kısa filmde, "Sevgiyle yaklaşalım, satın almayalım, sahiplenelim" teması işlendi. Öte yandan formaya pati emojisi de eklendi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Forma tanıtım videosu    DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez Adem Akalan

        2023-08-05 10:45:00

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