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        EKAD Başkanı Canpolat: Haftada kredi kartı büyüklüğünde mikroplastik yiyoruz

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 12:23
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        EKAD Başkanı Canpolat: Haftada kredi kartı büyüklüğünde mikroplastik yiyoruz
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        Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Boğazkent sahilinde deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla, 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' projesi başlatıldı. Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, "Bilmediğimiz plastiklerin mikroplastiklere dönüştüğünün birçok insan farkında değil. Bir haftada kredi kartı büyüklüğünde mikroplastik yediğimizi biliyor muydunuz? Birçok kişi bilmiyor" dedi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), EKAD ve Serik Belediyesi iş birliğiyle Serik Boğazkent Mahallesi Halk Plajı'nda düzenlenen, 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' projesine 30 gönüllü genç katıldı. Proje kapsamında kıyı ve denizlerdeki plastik kirliliğine karşı bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Ayrıca gönüllülerin katılımıyla da sahilde anket çalışması, sergi, yarışma, boyama gibi farkındalık yaratacak etkinlikler gerçekleştiriliyor. Projeyle ilgili bilgi veren EKAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, projenin farkındalık yaratma projesi olduğunun altını çizdi.

        'PLASTİK ANNE KARNINDAN BEBEĞE GEÇİYOR'

        Canbolat, proje için sağlanan fonun önemli ve değerli olduğunu vurgulayarak, "İş birlikçilerimizin katkıları ile bu proje bu noktaya geldi. Bu çalışmalarda fark ettiğimiz en önemli olay ise özellikle sigara izmaritleri. Bilmediğimiz plastiklerin mikroplastiklere dönüştüğünün birçok insan farkında değil. Bir haftada kredi kartı büyüklüğünde mikroplastik yediğimizi biliyor muydunuz? Birçok kişi bilmiyor" dedi. 

        "Bu mikroplastiklerin anne kanından plasenta aracılığı ile bebeklere geçtiğini biliyor muydunuz?" şeklinde sloganlar ile projeye dikkat çektiklerini belirten EKAD Başkanı Dr. Canbolat, şunları söyledi:

        "Bunlar çok önemli sloganlar, biz bunları geliştirip biraz daha etkili olacağını düşünerek posterlerimizde kullandık. Bir kredi kartı büyüklüğünde plastik gördük. Anne sütünde, anne kanında var. Bu sadece deniz canlılarında değil yediğimiz üç balıktan birinde bir plastik var. Ayrıca, deniz kaplumbağaları içerisinde mikroyu geçtik zaten makroplastikler var. Baktığımız zaman denizin içerisindeki hemen hemen bütün canlılarda mikroplastikler var. Biz de aldığımız besinlerde sadece denizdeki canlılardan bahsetmiyorum aynı zamanda karasal canlılardan da ve bitkilerden de geçiyor."

        SAHİLDE 28 LİTRE SİGARA İZMARİTİ TOPLANDI

        EKAD Poje Koordinatörü Deniz Candaş ise bu projede amaçlarının plastik kirliliğine karşı bir farkındalık oluşturmak olduğunu aktardı. Candaş, "Çöplerin büyük çoğunluğunu plastikler oluşturuyor. Bunların içerisinde en fazla göze çarpan sigara izmaritleri. Plajda dün yaptığımız bir günlük çalışmamızda yaklaşık 28 litre sigara izmariti topladık. Burası mavi bayraklı bir plaj. Her gün temizliği yapılan bir plaj" dedi. 

        Projede öncelikli hedeflerinin çocuklar olduğunu belirten Candaş, "Çocukları eğitmeye başladığımızda bizler tarafından yapılacak uyarıların çok daha etkilisini onlar anne ve babalarına yapıyorlar" yorumunu yaptı.

        'YER ALTI SULARINA, DENİZLERE HER YERE KARIŞIYOR'

        EKAD Proje Koordinatörü Deniz Candaş "En çarpıcı sonucu ise sigara izmaritlerinin plastik atık kategorisine girdiğini bilmediğini söyleyenlerden elde ettik. Sigara bir plastik atık, aynı zamanda toksik bir plastik atık. İzmaritler bütün kimyasalları içeriyor. Biz bunu yerlere attığımızda bunlar mutlaka toprağa, suya, yeraltı sularına, denizlere her yere karışıyor. Bu şekilde besin zincirine dahil olup insanların bünyesine de giriyorlar" diye konuştu.

        'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' projesi kapsamında gönüllülere farklı eğitimler verilirken, kumsalı kullanan tatilcilere de anket soruları yöneltiliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

        2023-08-05 12:23:00

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