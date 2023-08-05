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        Alanya'da yumruklu, sopalı kavga kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 14:18
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        Alanya'da yumruklu, sopalı kavga kamerada
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        Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gurbetçi tatilciye 6 kişi sopalarla saldırdı. Henüz nedeni bilinmeyen tekmeli tokatlı kavga cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Alanya'nın İskele Caddesi, gezi tekneleri bölgesinde dün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Sopalı, yumruklu kavgada Almanya'dan tatile geldiği öğrenilen gurbetçiye gezi teknesi çalışanı olduğu iddia edilen 6 kişi sopalarla saldırdı. Caddeden geçen turistlerin de izlediği kavga, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü çeken kadının, "Yapmayın kaç kişi saldırıyorsunuz. Yapma, yapma. Yazık değil mi adama. Polisi arayın" sözleri kayıtlara yansıdı. Dayak yiyen gencin yanına giden kadının, "Videoya çektim, sen bu videoyu polise ver" demesi de dikkat çekti.

        İsmi öğrenilemeyen gurbetçinin elinin kırıldığı ve başından yaralandığı öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

        2023-08-05 14:17:19

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