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        Antalya'da yüzde 76'ya ulaşan nem, bunalttı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 15:20
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        Antalya'da yüzde 76'ya ulaşan nem, bunalttı
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        Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da hava sıcaklığı 31 derece, nem oranı ise yüzde 76 olarak ölçüldü. Kenti nem bulutları kaplarken, tatilciler ve kent sakinleri serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne gitti. Hayvanat bahçesindeki hayvanlara da serinlemeleri için buzlu meyve kokteyli verildi.

        Eyyam-ı bahur sıcakları, yurt genelinde etkili olurken turizm kenti Antalya'da yüksek nem nedeniyle hava sıcaklığı etkisini daha fazla hissettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün hava sıcaklığı 31 derece ölçülürken, nem oranı da yüzde 76'yı buldu. Yüksek nem nedeniyle kentin birçok yerinde nem bulutları oluştu. Konyaaltı Sahili ile eşsiz bir manzara sunan Beydağları, nem bulutlarının arkasında kaldı. Nemden bunalan tatilciler ve kent sakinleri Konyaaltı Sahili'nde yüzerek serinlemeye çalıştı.

        HAYVANAT BAHÇESİNDE DE BİR DİZİ ÖNLEM

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'nde de hayvanları sıcak hava ve yüksek nemden korumak için bir dizi çalışma yapıldı. Hayvanlara serinletici buzlu meyve kokteyli verilirken, zaman zaman fıskiyelerle yağmurlama yapılarak serin kalmaları sağlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yüksek nem 8 Ağustos'a kadar etkisini sürdürecek. Kentte nemin en yüksek nemin ise yüzde 92'lik oranla 6 Ağustos´ta yaşanacağının tahmin edildiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

        2023-08-05 15:19:39

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